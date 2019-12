23 hengsten aangeleverd voor verrichtingsonderzoek

Het verrichtingsonderzoek voor de dressuur- en springpaarden is gestart. Vandaag kregen 23 dressuur- en springhengsten groen licht, waaronder de dressuurkampioen van 2019.

Eerst lieten de hengsten zich zien onder het zadel van de eigen ruiter, als de hengstenkeuringscommissie de hengsten trainbaar vond mochten zij zich melden bij Astrid Bos van Dierenklinkiek Emmeloord. Zij heeft alle paarden klinisch beoordeeld, wanneer dit allemaal in orde was konden de hengsten een stal betrekken op het centrum. Inmiddels staan alle 23 hengsten op stal, de hengsten leken vanmiddag snel geacclimatiseerd en de rust is inmiddels teruggekeerd.

Succesvol aangeleverd zijn:

Bron: KWPN