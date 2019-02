23-jarige Leuns Veld’s Lord ingeschreven als NWR Stamboekhengst

Aan het einde van de eerste bezichtiging van de NWR-hengsten op de Centrale Welsh hengstenkeuring vandaag in Ermelo, werd de 23-jarige NWR-hengst Leuns Veld’s Lord direct ingeschreven in het stamboek.

Leuns Veld’s Lord (v. Vita Nova’s Celesto) heeft zich ruimschoots bewezen als vaderdier en heeft al een Duitse verrichtingstest afgelegd. Mede daarom en op basis van zijn eigen sportprestaties kon de jury hem direct goedkeuren voor het stamboek.

Bewezen hengst

Lord kwam voor de jury in de laatste groep van de dag en mocht probleemloos langs de ‘man met de hoed’. Juryvoorzitter Elbert Koelewijn nam vervolgens de microfoon ter hand om uit te leggen dat Lord meteen ingeschreven zou worden. “Een bewezen hengst die zich goed heeft bewaard. Hij ziet er nog steeds geweldig uit en liet zich hier ook zeer goed zien. Hij is door de veterinair vandaag al goedgekeurd, vandaar dat we hem nu meteen in kunnen schrijven.”

(Klein)zonen

Leuns Veld’s Lord is een fokproduct van voormalig ‘Fokker van het Jaar’ Anton Peeters. Lord’s moeder is de kroon, elitemerrie Sonhof’s Sabine (v. Silvertop’s Rico). De bruine, 1,48m metende hengst is van de Zweedse Karin Levin-Angergard. De jaren voor Lord naar Zweden verhuisde, is hij door Ronald Vrolijken van Stal Coelenhage actief ingezet en gepromoot. Van de twee zonen en twee kleinzonen van Lord die vandaag in de eerste bezichtiging van de Welsh Partbreds werden getoond, werden er drie doorverwezen.

Bron: NWPCS/Horses.nl