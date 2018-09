24.000 euro voor Just Wimphof-zoon in Maren-Kessel

Drie veulens staken er zaterdagavond op de veulenveiling in Maren-Kessel bovenuit en werden voor meer dan 10.000 euro verkocht. De Just Wimphof-zoon New Hero was van deze drie de topper en verwisselde van eigenaar voor 24.000 euro. Vorige week leverde de hengst ook de topper bij de dressuurveulens op de veulenveiling in Drachten.