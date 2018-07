24.500 euro voor Ducati van Schuttershof-veulen in online Z-veiling

Veilingtopper in de onlineveiling van Zangersheide werd Da Vinci de Hus Z (Ducati van Schuttershof x Andiamo Z). De halfzus van H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof), met Peder Fredricson winnaar van Olympisch zilver, werd voor 24.500 euro virtueel afgeslagen en vertrekt naar Denemarken.