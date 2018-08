24-jarige ponyvererver Kanshebber ingeslapen

De 24 jaar oude Kanshebber, zoon van Krimh ox en de europees springkampioen Daisy Brown, is geboren op de stal van Wim Versteeg. Al vrij snel verhuisde hij naar Ina Majoor die hem voor de keuring bracht en in de sport uitbracht. Zijn sportcarrière verliep voorspoedig en bij de familie Vetker heeft hij met verschillende kinderen internationaal gesprongen. “Vanaf zijn 1e goedkeuring zijn wij van stal Orchid’s met hem gaan fokken, eerst met 1 merrie, daarna met meerdere totdat wij de mogelijkheid kregen om hem naar onze stal te halen. 2015 was zijn en ons topjaar, hij werd in Frankrijk uitgeroepen tot FEI hengst van het jaar, en wij werden met name door Kanshebber zijn nakomelingen, NRPS Paardenfamilie van het jaar”, aldus familie Van de Laar.

Groot aanzien

“De laatste jaren genoot Kanshebber zowel in Nederland als in het buitenland groot aanzien. In nagenoeg elke internationale wedstrijd in binnen en buitenland kom je, vaak meerdere, nakomelingen van hem tegen. In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk zijn zonen van hem goedgekeurd. In alle 3 disciplines zijn nakomelingen van Kanshebber op het EK geweest. De komende jaren zullen wij zijn naam nog vaak tegenkomen in de sportuitslagen. Wij zijn dankbaar dat wij de kans hebben gekregen om Kanshebber te gebruiken voor onze sportfokkerij. Via zijn vele dochters en zonen zullen zijn genen nooit verloren gaan”, besluiten Paul en Carla van de Laar van Orchid’s Paardenmelkerij.

Bron: Persbericht