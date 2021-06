26-jarige Celle-hengst Rotspon uit dekdienst

Landgestüt Celle heeft op zijn website bekend gemaakt dat de 26-jarige hengst Rotspon (Rubinstein I x Argentan) niet meer gaat dekken. De hengst kreeg steeds meer moeite om op het fantoom te springen. Rotspon heeft veel betekend voor de dressuursport, zijn nakomelingen hebben tot vorig jaar ruim 982 duizend euro bij elkaar gelopen. Tot nu toe heeft hij 30 goedgekeurde zonen.

Rotspont werd in 1997 bij het Hannoveraner Verband goedgekeurd. Daarna volgden onder meer Rheinland en Selle Français. Ondertussen heeft hij 30 goedgekeurde zonen. Royal Blend en Rascalino, beiden gestationeerd op Celle, zijn wel de bekendste. Rotspon heeft ook in de dressuursport invloed. Bijna 30 nakomelingen lopen of liepen Grand Prix waaronder Olympiade-paard Rosevelt van de Amerikaanse Allison Brock. In Nederland is Lotte Krijnsens para-paard Rosenstolz een bekende zoon van Rotspon. De combinatie is opgenomen in het Paralympisch kader Dressuur.

In 2017 werd Rotspon op de Hannoveraanse hengstenkeuring uitgeroepen tot hengst van het jaar.

‘Rotspon kon moeilijk op fantoom springen’

Op de website schrijft Landgestüt Celle: “Rotspon vond het steeds moeilijker om op de fantoom te springen. Wij hadden gehoopt dat de anders zo levendige Rotspon er nog in zou slagen zijn vadertaken te vervullen – helaas is dat niet het geval. Voor het welzijn van de hengst hebben we daarom besloten hem uit de dekdienst te halen.” Er is nog wel diepvriessperma van de hengst beschikbaar.

Bron Hengste Equitaris/Landgestüt Celle