27.000 euro voor Big Star-dochter in Donaueschingen

Een mooie prijs was er ook voor ee nankomeling van de BWP-hengst Origi d’O (v. Diamant de Semilly), die op de tweede fase van de BWP-hengstenkeuring de veilingtopper was en voor 80.000 euro in handen kwam van Sven Völz. Offspring (mv. Landjunge) bracht 20.000 euro op, een tweede Origi ging voor 6.000 euro weg. Voor een merrieveulen van HorseTelex Results-topper Vingino werd ook goed geld betaald: 18.000 euro. 17.000 euro was er voor een merrieveulen van Comme il faut en voor een hengst van Harrie Smolders’ Don VHP Z werd 15.000 euro betaald

Veilingresultaat

Bron: Paardenkrant-Horses.nl