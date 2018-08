28.000 euro voor Birmingham-dochter in Verden

Bij na aan het einde van de veiling van de dressuurveulens kwam het mooie en goed bewegende veulen Bea Birmingham onder de hamer. De dochter van de jonge Westfaalse premiehengst Birmingham (v. Bretton Woods) werd voor 28.000 euro afgeslagen. Het merrieveulen blijft in Duitsland.

Uit wereldkampioen Revolution

Tot dan toe was het hengstveulen Roache met 24.000 euro de duurste. Bijna tegelijkertijd werd zijn vader Revolution de nieuwe wereldkampioen bij de vijfjarigen in Ermelo. Roache komt uit de Hannoveraanse merriestam Dallas. Uit deze lijn komt onder meer de hengst French Kiss (v. Florestan I) die in 2004 wereldkampioen werd bij de zesjarige dressuurpaarden in Verden.

Springveulens

De springveulens kwamen zaterdag onder de hamer. De Balou du Rouet x Calido-zoon Beck’s Balou kwam als duurste uit de bus, hij vond voor 15.000 euro een nieuwe eigenaar. Het hengstveulen is nauw verwant aan Karthago (v. Alasca) die destijds bij het KWPN werd goedgekeurd.

Fokmerries

Bij de fokmerries was de zesjarige Don Index-dochter Dixie Lady met 20.000 euro de duurste. De elegante zwartbruine merrie komt uit de lijn van onder meer de goedgekeurde hengst Laureano (v. Lauries Crusador xx) die in 2005 op de keuring werd geveild voor 105.000 euro.

De gemiddelde prijs van de veulens was 8.231,91 euro, 23 veulens brachten 10.000 euro of meer op. De gemiddelde prijs van de zes fokmerries was 13.000 euro.

Klik hier voor de veilingresultaten.

Bron Hannoveraner Verband