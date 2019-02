31-jarige New Forest-hengst Carlo naar familie Nahuis

De New Forest-hengst Carlo (Ralph x Noordererf Chap) heeft een stal betrokken bij familie Nahuis. De 31-jarige hengst heeft zelf goed gepresteerd in het ZZ springen en het Z dressuur en stond tot voor kort bij Hengstenhouderij Reilink. Carlo werd twee keer algemeen kampioen op de Centrale Hengstenkeuring en kreeg in 2014 het predicaat prestatie. {

“Ik heb de laatste tijd een erg fijne samenwerking met Hengstenhouderij Reilink gehad”, vertelt zoon Pascal Nahuis. “Carlo stond er eigenlijk maar voor de sier, omdat hij al is gebruikt in hun eigen merriestapel en die van klanten.” Nahuis is blij dat de hengst een stal bij hen heeft betrokken. “Het is een fijne hengst in de omgang en hij is snel tevreden.”

Beschikbaar

Hoewel de familie Nahuis zelf geen pony’s heeft, blijft Carlo wel beschikbaar voor de fokkerij. “Zijn sperma is nog van goede kwaliteit en het zou zonde zijn om hem verloren te laten gaan voor de fokkerij.” Hoewel de familie Nahuis in mei vorig jaar ook al de Gelderse hengst Sirius (Zichem x Goudsmid) aanschafte, zijn er vooralsnog geen plannen de hengstenstapel uit te breiden. “Ik vind het prachtig om te doen, maar de sport heeft voorlopig voorrang”, aldus Nahuis.

Bron: Horses.nl