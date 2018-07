34.000 euro voor veulen Diamant de Semilly op Westfalen Woche

Het duurste veulen bleef voor 34.000 euro in Duitsland. Dioniz komt uit de St.Pr.St. Contess die zelf in 2009 de beste springmerrie op de Westfaalse Elite keuring was. Uit de merrielijn komt onder meer Cecotto (v. Contender) die onder Pia-Luise Aufrecht 1,60 m-niveau sprong.

Gefokt in Nederland

Ook het op een na duurste veulen blijft in Duitsland. Een koper uit Rheinland betaalde 16.000 euro voor Smadow, een hengstveulen van Stakkato Gold die door Henk van Wijlick in Velden is gefokt. Zijn moeder Bodina W (v. Balou du Rouet) de goedgekeurde hengsten Eldorado de Hus (v. Diarado), Nubalou W.Z. (v. Numero Uno) en Carlos (v. Cascadello I).

Duurste merrie

14.000 euro werd er betaald voor de Brantzau VDL-dochter Barocca. Ze is tevens het duurste merrieveulen. Haar moeder Salita 2 (v. Salito) sprong zelf op 1,40m-niveau.

Nog vier veulens werden voor 10.000 euro of meer afgeslagen. De hengstveulens brachten gemiddeld 9.237 euro op, de merries 7.654.

Klik hier voor de veilingresultaten.

Bron Paardenkrant-Horses.nl/Westfalen Woche