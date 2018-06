36.000 euro voor kleindochter Usha van ’t Roosakker

De veilingtopper Romina vd Bischop is een dochter van de talentvolle hengst Di Cantero van ter Hulst die onder Niels Bruynseels succesvol in de youngster tour loopt. Ze komt uit de beroemde merrielijn van Usha van ’t Roosakker. Moeder Evita van ’t Roosakker is een halfzus van Ben Mahers gouden EK-paard Cella (v. Cento).

Uit lijn Quidam de Revel

Voor 22.500 euro vond de driejarige Fee de Riverland een nieuwe eigenaar. Ze is een dochter van Kannan en haar derde moeder is de beroemde Dirka, de moeder van de Olympische hengst en topvererver Quidam de Revel.

Embryo Chacco Blue duurste

Het duurste embryo werd voor 14.500 afgeslagen. Het is van Chacco Blue en komt uit de For Pleasure-dochter Arodana M. Arodana is een halfzus van Frau Antje (1,55m onder Nick Benterman) en de twee 1,50m-paarden Wodan M en C’est la Vie.

Bron Studforlife/Paardenkrant-Horses.nl