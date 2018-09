38.000 euro voor bonte Diamant de Semilly-dochter

Ook voor het tweede duurste veulen werd een knap bedrag betaald. Sagrance L3B vertrok voor 34.000 euro naar Frankrijk. Deze dochter van Bisquet Balou komt rechtstreeks uit de stam van Fragance de Chalus.

Cornet Obolensky

Spike van het Oosthof was met 30.000 euro goed voor het derde geld en werd door een Britse koper aangeschaft. Deze zoon van Cornet Obolensky komt uit dezelfde moederlijn als Carvagio Z, die onder Philipp Weishaupt op het hoogste internationale uitkomt.

Fokmerries

Bij de fokmerries was de volle zus van Air Jordan Z de topper. Deze Argentina is drachtig van Levisto Z en werd samen met haar merrieveulen van Levisto Z voor 30.000 euro verkocht. De tweede duurste merrie werd Eloise EH Z. Deze zesjarige dochter van Emerald van ’t Ruytershof is een dochter van Eloise de Semilly. Zij werd, drachtig van Cornet Obolensky, verkocht voor 22.000 euro.

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs voor de embryo’s zat op 23.000 euro. De fokmerries gingen gemiddeld voor 15.000 euro van de hand, terwijl de veulens gemiddeld 14.500 euro opbrachten.

Bron: Horseman Elite Auction