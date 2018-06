390.000 euro voor Discover op ‘huisveiling’ Borgmann

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn ook zeer benieuwd naar die van jou. Daarom introduceren we de rubriek Laat je horen! De laatste bijdrage: De Amerikaanse fokster Mary Nuttall bracht de WFFS-bal aan het rollen. Nu doet ze haar verhaal.

Stephan Borgmann, die de door zijn ( dit voorjaar overleden ) vader Norbert opgezette fokkerij voortzet, al enkele jaren geleden overnam, is inmiddels een geheel zelfvoorzienende fokker. Hij fokt niet alleen paarden, hij bereidt ze voor op keuringen, hij leidt ze op, brengt ze uit onder het zadel, stelt ze ter dekking en organiseert sinds enkele jaren een eigen veiling. “Ik denk dat die manier van fokken de toekomst heeft”, aldus Borgmann in een eerder interview.

De ‘huisveiling’ van de familie Borgmann, dit jaar voor de vierde keer georganiseerd, werd een doorslaand succes. 26 paarden uit de fokkerij van de familie Borgmann uit Ostbevern brachten 1.516.000 euro op, gemiddeld werd er 68.636 euro per rijpaard betaald. De vijfjarige ruin Discover (v. Don Frederic), vorig jaar winnaar van brons op de Bundeschampionate, was met 390.000 euro met afstand de topper.

