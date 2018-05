45.000 euro voor Presley Boy-merrieveulen in PS online veiling

Paul Schockemöhle, zelf nog niet helemaal aangekomen in het digitale tijdperk en nog altijd aan het werk met papieren kaarten op Gestüt Lewitz, heeft vorig jaar zijn intrede gedaan in de wereld van online veilingen. Direct met succes: hij verkocht toen 25 veulens voor gemiddeld 18.270 euro. Dit jaar was het gemiddelde iets lager: de 24 geveilde veulens, hoofdzakelijk afkomstig van Lewitz, brachten gemiddeld 15.020 euro op (totaalomzet 360.500 euro). Slechts 9 veulens gingen voor minder dan 10.000 euro weg.

Springgefokte veulens duurder

Waar kopers op andere veilingen vaker geneigd zijn om meer euro’s neer te leggen voor dressuurveulens (waarvan de sportaanleg ook al beter te voorspellen is), zijn bij Schockemöhle de springveulens duidelijk duurder. De 9 dressuurveulens werden voor gemiddeld 10.611 euro afgeslagen, terwijl de springgefokte veulens voor gemiddeld 17.666 werden geveild.

