50-dagen test in Stadl Paura: 20 hengsten gekeurd in drie categorieën

De 50-dagen testen voor dressuur- en springhengsten en een sporttest in het Oostenrijkse paardencentrum in Stadl Paura zijn afgelopen. De bonte voshengst Lilienthal van Lücke-Rheinklang behaalde met 8,62 het hoogste resultaat. Bij de springpaarden was de driejarige Van Sandro MRE van Van Gogh-Sandro Boy met 8,53 de beste.

Zeven dressuurhengsten werden getest en de hoogste score van 8,62 behaald door de bonte voshengst Lilienthal van Lücke-Rheinklang, geboren in 2017 en gefokt en in eigendom van Christina Gremmes, die uit Duitsland was afgereisd. Met een eindscore van 8,50 werd de reservekampioen bij de dressuurhengsten Federspiel van Foundation-San Remo, eveneens vier jaar oud, gefokt door Sarah Tolksdorf en in eigendom van Gestüt Pramwaldhof.

Trakehner beste driejarige

Met een eindscore van 8,48 was de Trakehner hengst Santo Scuro (Freiherr von Stein x Kasimir TSF), gefokt door ZG Dr. Thoms/Dr. Richterich en in eigendom van Petra Toelle en Heinrich Brähler, de beste driejarige.

Springpaarden

In het klassement van de springhengsten behaalde de driejarige Van Sandro MRE van Van Gogh-Sandro Boy met 8,53 de hoogste score van de tien deelnemers. Het paard is gefokt door Martin Resch en in eigendom van M. Resch en Englbrecht. De reservekampioen bij de springhengsten ging met een eindscore van 8,19 naar Beau Balou van Bubalu VDL, eveneens drie jaar oud, gefokt door Tim Heide en in eigendom van Schäfer en Vogel.

Sporttest

Ten slotte werden ook drie springhengsten getest in een sporttest. De hoogste score van 8,65 werd behaald door de vierjarige Concarneu van Cormitender-Alvalon, gefokt door Cord Schröder en eigendom van Philipp Schmidl.

Bron Züchterforum