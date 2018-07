51 merries op stamboekkeuring Alblasserdam, 33 ster

“We kregen een mooie collectie goede paarden voor onze neus”, steekt juryvoorzitter Dirk Reijne van wal. “We zagen een aantal fijnbewegende merries die we makkelijk ster konden maken. Met zes paarden die 80/80 scoren hadden we een brede kopgroep, daarna volgde een heel goede middenmoot die lang doorliep en een klein ondereind.”

80/85 voor Johnson-dochter Koko M

De royale Koko M (Johnson uit Beaudine M ster van Gribaldi, fokker J.G.M. Mensen uit Emmer Compascuum) ontving 85 punten voor het bewegen. “We konden voor haar draf 90 punten kwijt, haar houding leverde 85 punten op. Koko.M beweegt met veel souplesse. Ze heeft een opvallend mooi front wat ze in beweging goed weet te gebruiken. In stap kon deze merrie wat meer overtuigen en door een opmerking over haar fundament was het exterieur goed voor 75 punten”, licht Reijne toe over de merrie die geregistreerd staat bij M. van Cortenberghe uit Reeuwijk.

Dark Pleasure-dochter Kyrona Waard

Dark Pleasure-dochter Kyrona Waard (uit Surona elite prest EPTM PROK van Flemmingh, f/g L.S.M. van Rijn uit Nieuwland) is een ruim voldoende langgelijnde merrie met een mooi front en voldoende lengte in het lichaam. “Een charmante merrie”, oordeelt Reijne. “Ze zou misschien iets meer ruglijn kunnen hebben. Voor haar draf en galop kreeg ze 85 punten. We vonden het een merrie met veel houding en veel techniek in de benen.” Resultaat voor deze merrie: 80/80 punten.

80/80 voor Kaprice en Katniss I.K.

De over ras en uitstraling beschikkende Kaprice (Dream Boy x London-Dance) kreeg ook 80/80 toebedeeld. “Deze langgelijnde merrie ontving 85 punten voor haar draf. Zij heeft veel techniek in de benen en toont veel balans. In draf is het zeer goede achterbeengebruik, in combinatie met de mooie afloop van het voorbeen, opvallend.” Ton de Kok uit Nootdorp staat te boek als fokker en geregistreerde, Lotte van Engelen als medegeregistreerde.

De charmante Glamourdale-dochter Katniss I.K. (uit Caractere ster van Jazz) van fokker en geregistreerde I. Kruts uit Ter Aar vertoont veel bloed en een echte merrieopdruk. “Katniss I.K. is zeer correct in het fundament. Deze merrie kreeg 80 punten voor exterieur en 80 voor beweging. Ze heeft veel houding en loopt mooi met de schoft omhoog, waarbij ze het achterbeen goed blijft onderbrengen. In draf en galop toont zij veel balans.”

Governor en Negro-dochters

Kensie Ballerina (Governor x Krack C) uit een stam waaruit veel betere dressuurpaarden komen, is een royale merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. “Ze heeft een fraai front en een opvallend mooie hals met veel welving. Ook zij scoorde 80/80, waarbij de draf met 85 punten gewaardeerd werd. Kensie Ballerina gaat met veel kracht en balans door de baan heen”, vertelt Reijne over het fokproduct van W. den Besten uit ’t Loo Oldebroek. De Governor-dochter staat geregistreerd bij Tim Coomans uit Oud-Beijerland.

De grote Negro-dochter Kadence (uit Evidence of Famous elite IBOP-dres PROK), gefokt en geregistreerd bij de familie Moesman uit Noordorp heeft ondanks haar stokmaat van 1.76m ruim voldoende ras en type. “Dit was wederom een merrie met een zeer goed fundament. Haar front is opvallend mooi en ook haar bovenlijn is bovengemiddeld sterk. Kadence heeft een goede galoppade en toonde veel achterbeengebruik. Een lust om naar te kijken.”

Farell-dochter Kitten: 85 voor de draf

De opwaarts gebouwde Kitten, een dochter van Blue Hors Farell (uit Wonneke elite IBOP-dres PROK van Osmium, f/g J. Scholtens uit Onnen) staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooie hals. “Deze merrie valt op met haar bovenlijn en in beweging zien we terug dat ze opwaarts is gebouwd. We konden voor alle onderdelen 80 punten kwijt, met uitzondering voor de draf die we door het gemak, schakelvermogen en krachtige achterbeengebruik met 85 punten waardeerden.”

Uitslag

Bron: KWPN