720.000 euro voor Oldenburger kampioenshengst

De kersverse Oldenburger kampioenshengst V (Von und Zu x Dancier x St Moritz) heeft op de aansluitende veiling in Ankum maar liefst 720.000 euro opgeleverd. De jeugdige publiekslieveling gaat naar Lövsta Stuteri & Seminstation in Zweden, de thuishaven van onder meer dressuuramazone Thinne Vilhelmson.

Zeven hengsten gingen onder de hamer voor bedragen van 100.000 euro of meer. In totaal kochten klanten uit Zweden vijf Oldenburgse hengsten. De reservekampioen Esquire uit Escolar (uit Eva v. Fürst Heinrich – Figaro – Harlekin) werd voor 400.000 euro verkocht aan een ambitieuze ondernemer uit Polen die nieuw is in het investeren in de dressuursport.

Schockstrand

Global Prinz (v. Global Player x Fürstenball x Sandro Hit x Plaisir d’Amour) werd verkocht voor 170.000 euro aan Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand. Veilingmeester Thorsten Castle sloeg de zoon van Viva Gold x Totilas x De Niro x Fürst Heinrich) voor 157.000 euro af aan klanten uit Zuid-Duitsland.

Nederlands tintje

Er werd 120.000 euro betaald voor de reservekampioen D. (Dynamic Dream x Bordeaux x Fürst Piccolo x Wolkenstein II) en Real Legend (Desperado x El Capone x Rousseau x Jazz) van Van Bockxgrave Horses. De Nederlands gefokte hengst gaat naar Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen. Voor Cat 79 Vigodance (Viva Gold x Florencio I) werd in de veiling 110.000 euro neergelegd. Ook de staatsstoeterijen vonden wat ze zochten: Celle State en Neustadt (Dosse) kochten gezamenlijk de goedgekeurde zoon van Le Formidable voor 62.000 euro.

Zes van de twintig Oldenburger dressuurhengsten gingen naar het buitenland. De dressuurhengsten genereerden een totale omzet van 2.201.000 euro. Bieders moesten gemiddeld zo’n 150.000 euro uitgeven voor een goedgekeurde hengst. De niet-goedgekeurde hengsten kosten gemiddeld zo’n 18.000 euro.

