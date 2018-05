80-80 voor Keniki HL op stamboekkeuring Lonneker

“Deze grootramige merrie van 1.70m is rijtypisch, en heeft een mooie voorhand met lange hals. Ze galoppeert heel lichtvoetig, is voorzichtig en vlug bij het springen. Daarbij laat ze zien over veel atletisch vermogen te beschikken, waarmee we bedoelen dat ze boven de hindernis goed naar voren door kan schakelen. Voor dit onderdeel hebben we haar 85 punten gegeven”, vertelt Henk Dirksen, die de springmerries samen met Arnold Kootstra en de dressuurmerries samen met Floor Dröge beoordeelde.

Kick It VDP

Ook de Cornet Obolensky-dochter Kick It VDP (uit Grand Prix VDP ster PROK d-oc van Numero Uno) van fokkers Arend en Arend-Jan van de Pol kreeg dankzij haar goede springtechniek en vermogen 80 punten voor het vrij springen, maar kon nu het sterpredicaat niet toebedeeld krijgen qua exterieur. Datzelfde geldt voor de tienjarige Colandro-dochter Danelina (uit Oberlina van Amethist, fokker Jansen of Lorkeers uit Den Ham) van E. Nieuwhuis uit Denekamp. Zij kreeg voor zowel de reflexen, techniek als vermogen de mooie score van 80 punten.

El Capone-dochter

Bij de dressuurmerries kreeg Kim (El Capone uit Britney ster IBOP-dres van Houston, fokker T. Tolner uit Hooghalen) van J. Vegter uit Enschede het sterpredicaat met tweemaal 75 punten. Haar hoogste punten (80) kreeg ze voor haar goede stap. Woensdag staat in Overijssel nog de stamboekkeuring in Luttenberg op het programma.

Uitslag

Bron: KWPN