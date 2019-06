80/85 voor Golden Dream-dochter Lola-Jay ES in Houten

Op de stamboekkeuring in Houten sprongen gisteren twaalf merries naar 80 punten of meer. Egbert Schep was hofleverancier van de keuring. Negen paarden werden doorverwezen naar de Centrale Keuring van Utrecht, die vandaag, vrijdag 28 juni, wordt gehouden. Zijn eigen gefokte Golden Dream-dochter Lola-Jay ES was de topper met 80/85 punten.

Regio-inspecteur Henk Dirksen was enthousiast over Lola-Jay ES. De merrie, uit de Jumbo Jet moeder O-Jay, was een van de vier paarden die sprong voor 85. Daarbij kreeg ze 80 voor exterieur. “Dit is een goed ontwikkelde, voldoende langgelijnde merrie met een aansprekend exterieur. Ze heeft een goede balans en veel afdruk in de galop en beschikt over veel atletisch vermogen.”

Lora ES 90 voor vermogen

Drie paarden die eveneens gefokt zijn door en in eigendom zijn van Egbert Schep kregen een bovenbalkscore van 75/85. Een van hen is Lora ES (Falaise de Muze x Chellano Z), een merrie die 90 punten kreeg voor vermogen. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een goede lengte in het lichaam die heel veel atletisch vermogen liet zien.”

Ook L’Amour veel vermogen

Ook de merrie L’Amour ES (Aganix du Seignur x Peter Pan) kreeg deze bovenbalkscore. “Deze merrie heeft een hele actieve, goede galop, daarnaast draaft ze ook goed. Ze heeft een goede voorbeen- en achterhanddtechniek en beschikt over veel vermogen.”

Halfzus goedgekeurde Extase

Little Gold ES (Stakkato Gold x Lancer II) kreeg voor reflexen en techniek zelfs 95 punten. Deze merrie is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Extase (v. Casall). “Ze is niet de grootste, maar ze is wel langgelijnd. Het is een hele charmante merrie die met heel veel reflex en een goede techniek sprong.”

Larbarella 85 voor reflexen

De Falaise de Muze-dochter Larbarella (vm. Indoctro) van fokker F. Spithoven uit Werkhoven werd gewaardeerd met een bovenbalkscore van 80/80. “Dit is een heel aansprekende merrie met een goede lengte in het lichaam en een goed gevormde voorhand. We konden haar 85 punten geven voor reflexen, ze springt met snelle reflexen en een goede afdruk.”

Drie merries met 75/80

Drie merries kregen naast 80 punten voor springen, 75 exterieur. Twee van hen zijn in eigendom van de fokker Egbert Schep. De Dominator Z-dochter La Toya ES (vm. Lauriston) is een halfzus van de goedgekeurde Jubel ES (v. Harley VDL). Zij kreeg 85 punten voor vermogen. De merrie Lola (High Shutterfly x Tenerife VDL) gefokt door en in eigendom van oud-regiovoorzitter Henk Davelaar kreeg eveneens een bovenbalkscore van 75/80. De laatste merrie met deze bovenbalkscore is de Mosito van het Hellehof-dochter Labelle ES (vm. Kannan).

Drie merries met 70/80

Laronette (Freeman VDL x Indoctro) van fokker H. Visser uit Aarlanderveen kreeg 70 punten voor exterieur en 80 voor springen. Dezelfde bovenbalkscore was er voor de 1.62m-metende Gaya D (Alicante VDL x Cantos) van M. van Helden uit Soest. Voor reflexen ontving de merrie 85 punten. Ook de 12-jarige Coco Chanel (Cartano x Orlando) van C. van Haaren uit Doorn werd met 70/80 ster verklaard.

Bron KWPN