80 punten voor dochters van Johnson en Dream Boy

De IBOP werd gisteren begonnen met vier springmerries, waarvan er één met 75 punten slaagde. Van de 27 beoordeelde dressuurmerries slaagden er vervolgens 17. Twee van hen deden dat met 80 punten. Allereerst de zesjarige Johnson-dochter Heroniki PROK van familie Dorgeloos-Mannens uit Susteren.

8,5 voor draf

“Deze merrie heeft een fijne, actieve manier van stappen en maakte opvallend goede overgangen. In draf heeft ze veel tritt en techniek in de benen, en kan ze goed verruimen zonder te versnellen. Hier hebben we haar een 8,5 voor gegeven”, vertelt inspecteur Petro Trommelen. “In galop heeft Heroniki veel afdruk en ze heeft van nature veel houding.” Aansluitend kon de royaal ontwikkelde, 1,75m grote merrie op worden genomen in het stamboek en ster verklaard.

80 voor exterieur

De vierjarige J’Adore KMK (v. Dream Boy) van fokker C.M.G. Roggen uit Groningen scoorde ook 80 punten. Na afloop van de verrichting kreeg ze bij de stamboekopname 80 punten voor exterieur, waarmee ze ruimschoots aan de eisen voldoet voor het sterpredicaat. Trommelen: “Deze aansprekende merrie is goed ontwikkeld en heeft een mooi front. Ze stapt zuiver en actief. In draf toont ze een goed achterbeengebruik en zou ze nog aan balans mogen winnen. De galop is heel goed bergopwaarts, en ook daarin heeft J’Adore een goed gebruik van het achterbeen. Daarbij laat ze zich goed bewerken.”

Topfitte 20-jarige

Ook een opvallende verschijning was de 20(!)-jarige Bustron-dochter Racey ster, gefokt door P.J.M. van den Bogaard uit Aarle Rixtel en in eigendom van J.A. Coolen uit Nuenen. Met haar veertiende veulen aan de voet, legde de merrie met goed gevolg de IBOP af waarmee ze het keurpredicaat verdiende. “Een topfitte merrie, die nog veel hardheid heeft en een nette verrichting liet zien. Haar beste onderdeel vandaag bleek de stap, die was goed voor een 8,5”, aldus Petro Trommelen. De zevenjarige dochter van Racey, Griet (v. Bugatti VDL), won twee weken geleden onder de Belgische amazone Fabienne Daigneux nog een proef voor zevenjarige springpaarden in Sancourt.

