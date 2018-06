80/80 voor Governor- en Habanna-dochters in Hunsel

Inspecteur Petro Trommelen beoordeelde samen met Floor Dröge 21 dressuurmerries, waarvan er twaalf het sterpredicaat verdienden. “Dat is een gemiddeld sterpercentage. Positief is dat er eigenlijk geen ondereind was en we twee uitschieters naar boven hadden”, vertelt Petro Trommelen.

Kracht in de galop

Op de keuring bij Dressuurstal Rutten leverde gastheer Bert Rutten zelf één van die uitschieters, namelijk de driejarige Habanna-dochter Kolibrie (uit Galanta ster IBOP-dres PROK van Alexandro P). Zij kreeg 80 punten voor zowel exterieur als bewegen. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft goede verhoudingen, en hard en correct fundament. Ze viel op met haar goede draf, waarin ze telkens goed vertrekt vanuit het achterbeen en goed met de schoft naar boven beweegt. Ook liet ze een goede, ruime stap zien en in galop heeft ze kracht.”

Met dezelfde bovenbalk verdiende de Governor-dochter Kerrodelin E (uit Gwendelin E elite IBOP-dres PROK van Bordeaux) van fokkers H. en H.J.C. Ebbers het sterpredicaat. “Deze merrie heeft goede verhoudingen, een goede bovenlijn en een correct achterbeen. In draf heeft ze veel gemak, een goed gebruik van het achterbeen en ze maakt van nature een mooie houding. Voor de draf konden we haar 85 punten geven.”

Opnieuw Rutten en Habanna

Uit dezelfde familie als de eerder genoemde Habanna-dochter Kolibrie komt de Habanna-dochter Karma (uit Florence stb-ext sport-dres PROK van Alexandro P), eveneens van fokker Dressuurstal Rutten. Zij liep ook naar de 80 punten voor beweging, naast 75 voor exterieur. “Deze merrie is nauwverwant aan de andere Habanna-merrie. Ze heeft een jeugdig model en een hele fijne manier van draven, waarin ze goed kan schakelen en weinig tempo nodig heeft. Voor de draf kreeg Karma 85 punten.”

Twee merries verdienden de ster met 70/80. Allereerst de driejarige Fairytale-dochter Kristanetty (uit Anetty stb-ext van Havidoff, fokker M. van Moorsel uit Lieshout) van Dressuurstal Rutten. Deze langgelijnde merrie heeft veel tact in draf, en galoppeert met goede ruimte en balans. Ook liet ze zien gemakkelijk te changeren.

Bij de oudere merries liep de vijfjarige Ile de Legante N (El Capone uit Legante elite sport-dres pref PROK van Flemmingh, fokker J. Menting uit Overasselt) van J.M.J. Jacobs uit Reijmerstok naar de 80 punten. Deze aansprekende merrie stapt ruim, los en zuiver. In draf heeft ze een goed achterbeengebruik en een mooie voorbeentechniek.

Uitslag

Bron: KWPN