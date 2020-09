81,5 punten voor Franklin-dochter Mega Mendy op IBOP Zeeland

Vrijdag vond in KWPN-regio Zeeland de IBOP plaats bij Ruitersport de Kroo. De beoordeling van de paarden was in handen van inspecteur Henk Dirksen en regio-inspecteur Petro Trommelen. “Het was een goede accommodatie en de dag was tevens goed georganiseerd. We hadden een hoog slagingspercentage bij de paarden”, licht Henk Dirksen toe.

Bij de springmerries was er één merrie die de 80-grens wist te evenaren. Dit is de door A. Lantsheer uit Aagtekerke gefokte Kyloma (Cornet Obolensky uit Woloma elite pref IBOP-spr sport-sgw sport-dres PROK van Karandasj). “Dit is een langgelijnde merrie die over een actieve manier van galopperen beschikt en veel balans heeft. Ze springt met goede reflexen en goed met de schoft omhoog. Het is een heel ongecompliceerd paard die zich goed laat bewerken.”

De merrie sprong met Mara Klaver in het zadel naar een totaalscore van 80 punten, heeft daarmee het IBOP-predicaat binnen weten te halen en is gepromoveerd tot elite-merrie. Deze merrie komt uit de bekende Loma-stam.

Hoogste punten

De hoogste punten van de dag waren voor Franklin-dochter Mega Mendy (uit Gwendy ster PROK van Negro, fokker A.M. van de Guchte uit Vlake). “Deze merrie heeft drie zuivere, correcte basisgangen. Ze valt vooral op met haar actieve manier van galopperen waar ze goed met de schoft omhoog springt met een goed achterbeengebruik. De merrie viel in beweging op met haar souplesse en laat zich voor driejarige merrie heel goed bewerken.” Onder Megan Riemand liep Mega Mendy naar een totaalscore van 81,5 punten.

Bekijk de volledige uitslag hier.

Bron: KWPN