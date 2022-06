85 punten en NMK ticket voor Oslo Caterina

De eerste reguliere stamboekkeuring van de regio Gelderland stond woensdag op het programma. Op de kwalitatief goede keuring in Varsseveld verdiende Oslo Caterina (v. Corydon van T&L) een ticket voor het NMK. Zij sprong voor 85 punten met een 9 voor vermogen. Maar liefst negen van de 17 aangeboden merries kon de jury bevorderen tot voorlopig keur waarvan er zeven 80 punten of meer kregen voor het springen. Marcel Beukers: “Het was een goede keuring met diverse fijne springpaarden.”

De uitschieter was de Corydon van T&L-dochter Oslo Caterina. Het fokproduct van gastheer Stoeterij De Radstake (uit Isla Caterina ster van Tangelo van de Zuuthoeve) stamt uit de imposante springlijn van de invloedrijke merrie Santa Catarina, de moeder van Grand Prix-paard Glock’s Zaranza en grootmoeder van de hengst El Salvador. Oslo Caterina kreeg voor haar exterieur en galoppade al 8-en, voor de reflexen en de techniek 8,5-en en voor het vermogen zelfs een 9. “Een hele mooie merrie met veel front, een mooi hoofd, een goede schoft-schouderpartij en sterke bovenlijn. Op de sprong toonde ze goede reflexen, een hele goede techniek en veel atletisch vermogen. Daarmee verdiende ze een ticket voor de Nationale Merriekeuring.”

80/80 voor Ofanartica

Diverse merries gingen naar huis met 80 punten voor het springen. De Glasgow W van ’t Merelnest-dochter Ofanartica (uit Fantartica ster van Indoctro, eveneens gefokt door De Radstake) kreeg daarbij ook nog eens 80 punten voor haar exterieur. Haar grootmoeder Antartica is de moeder van El Salvador en daarmee is zij dus zeer nauw verwant aan Oslo Caterina. “Een langgelijnde merrie met wederom een mooi front en een goede schoft-schouderpartij. Ze springt met veel reflexen, wel af en toe wat wisselend in het voorbeen, maar met veel vermogen.”

Ofanartica (Glasgow-W vh Merelsnest x Fantartica v. Indoctro) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Ook 80/80 voor Orida

Die 80/80 had de jury ook over voor de door W.H.M. Hanselman uit Groenlo gefokte Orida, een dochter van Amadeo van ’t Vossenhof Z uit Sarida keur sport-spr van Kroongraaf. “Een hele charmante merrie met veel uitstraling en front. Ze heeft een hele lichtvoetige galoppade met een goede balans. Haar vermogen in het springen was goed, maar ze was vandaag wel wat gespannen waardoor ze iets het overzicht miste en zich wellicht niet helemaal optimaal liet zien.”

Orida (Amadeo van’t Vossenhof Z x Sarida v. Kroongraaf) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nog driemaal De Radstake

De familie Venderbosch van De Radstake kreeg nog een aantal merries voorlopig keur met 80 punten voor het springen. Okita is een dochter van Baltic VDL uit Chikita ster van Tangelo van de Zuuthoeve die uit een lijntje stamt waar naast Grand Prix-paarden ook enkele 3* eventers zijn geboren. “Een langgelijnde merrie met een goede bovenlijn, de hals is iets horizontaal aangezet. Ze toonde veel balans in de galoppade waarbij ze makkelijk changeerde. Daarbij springt ze met veel lichaamsgebruik en een goede techniek waarbij ze achter goed opent.”

Bekende Ipinacolada

Opinacolada is een dochter van Jardonnay VDL uit Gytan Pinacolada van wederom Tangelo van de Zuuthoeve. Zoals haar naam al doet vermoeden stamt zij af van de bekende Ipinacolada, onder andere de moeder van Ellen Whitaker’s Ocolado. “Een merrie met voldoende lengte die wellicht iets sterker mag zijn in de bovenlijn maar wel een hele mooie schoft-schouderpartij heeft. In het springen maakt ze de sprong achter heel goed af en toont een goed vermogen.

Otriomf

En ook Otriomf (El Salvador uit Utriomf ster prestatie van Phin Phin), die naast De Radstake ook werd gefokt door J.G. Penterman uit Eibergen, kreeg 80 punten voor het springen. “Een langgelijnde merrie met veel front die iets sterker kon zijn in de bovenlijn. Ze springt met een goede techniek en vermogen.”

Oudere merrie

De jury kon alle oudere merries bevorderen waarbij de Toulon-dochter Nitro VH 80 punten kreeg voor het springen. Het fokproduct van W.L. Hünker uit Wehl (uit Quatro VH ster sport-spr PROK van Nabab de Reve) viel op met haar sterke lijf. “Een sterk gebouwde merrie die iets meer bloed zou mogen vertonen op stand. De hals is iets zwaar, maar ze heeft wel een goede schoft en bovenlijn. Ze springt met goede afdruk, een goede techniek, zowel voor als achter, en toont daarbij vermogen.”

Bron KWPN