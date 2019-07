85 punten Grandorado TN-dochter op tweede dag Bronneger

Ook op de tweede dag van de stamboekkeuring in Bronneger verschenen goede paarden in de ring. Van de 38 paarden konden 22 merries gisteren ster worden verklaard. Twaalf van de twintig dressuurpaarden ontvingen het sterpredicaat. Van de achttien springpaarden op de startlijst zijn er tien merries ster geworden. Topper was de Grandorado TN-dochter Lupina (vm. Berlin) met 85 punten.

De hoogste punten voor springen gingen naar de Grandorado TN-dochter Lupina van W.B.J. Platzer uit Schoonebeek. Deze merrie werd eerder dit jaar al kampioen op het ONNK en kreeg nu een bovenbalkscore van 75/85. Jurylid Arnold Kootstra: “Dit is een hele jeugdige merrie met een mooi model, die voldoende lengte heeft. Ze is een heel aansprekende merrie. Ze heeft een goede galop en toonde in het springen veel reflexen, daar kreeg ze dan ook 85 punten voor. Deze merrie is vlug en sprong heel goed omhoog met een mooie techniek. Ze liet telkens een goede voorbeentechniek zien, een mooi lichaamsgebruik en opende de achterhand goed. Daarbij heeft deze merrie veel atletisch vermogen en veel overzicht.”

Uit zus van voormalig KWPN kampioen Cosun

Limosa (Rascin x Up to Date) van fokker A.J. Roosjen uit Oster Lindet scoorde 80 punten voor zowel exterieur als het springen. Moeder Bumosa is de volle zus van het Grand Prix-paard en voormalig KWPN kampioen Cosun (Up To Date x Cavalier). Kootstra: “Dit is een langgelijnde merrie met een aansprekend model. Ze galoppeerde goed met een goede ruimte. Op de sprong heeft ze een goede reflex en een hele mooie techniek. Ze springt met een mooi voorbeen, opent de achterhand goed en toonde veel atletisch vermogen.”

Veel atletisch vermogen

De merrie La Vie Est Belle VK (Zirocco Blue x Indoctro, uit de stam van Regino en Heineken VK VDL) van fokker M. van Kleef en Stoeterij van Kleef uit Ede werd ster met een bovenbalkscore van 75/80. “Dit is een voldoende ontwikkelde merrie met een goede lengte in het lichaam. Ze galoppeerde netjes, maar zou hierin iets meer ruimte kunnen hebben. Bij het springen had de merrie een goede reflex, mooie techniek en veel atletisch vermogen. Ze liet een hele constante verrichting zien en bouwde met de oxer duidelijk op.”

Nog een keer Grandorado TN

De laatste merrie die voor 80 punten sprong is Lucy M (Grandorado TN uit Nikita prest van Gerlinus) van fokker MTS L.H. & H. Mulder-Buiten uit Dwingeloo, zij kreeg 70 punten voor exterieur. Deze merrie is een halfzus van het 1,60-paard Brego R’n B. “Dit is een merrie met een goede lengte in het lichaam en een mooi front. Ze heeft een lichtvoetige galoppade waarbij ze vlug is. Deze merrie viel vooral op door haar vermogen, waar ze dan ook 85 punten voor kreeg. Ze opende iedere sprong achter mooi en bleef iets lang in het voorbeen, maar was wel altijd op tijd weg van het hout. Daarbij is de merrie vlug en toonde ze veel overzicht.”

Lamora BB 85 voorstap

Bij de dressuurmerries was er een bovenbalkscore van 75/80 voor Lamora BB (Dark Pleasure x UB 40) van Rom Vermunt uit Geesteren. “Dit is een aansprekende en voldoende langgelijnde merrie met een mooie voorhand en een sterke bovenlijn”, aldus Floor Dröge. “Ze heeft echt een goede stap, waar ze 85 punten voor kreeg. Ze stap met veel souplesse en ruimte. In draf en galop heeft deze merrie een ruim voldoende techniek, daarbij changeerde ze makkelijk.”

Johnson-dochter 80 voor exterieur

De Johnson-dochter Lajohna (vm. Rhodium) van fokker J.R. Albring uit Bruntinge kreeg 80 punten voor exterieur en 75 voor beweging. “Dit is een hele hoogbenige, elegante merrie die met bewegen helaas wat gespannen was. Ze stapte met ruim voldoende overstap en een goede activiteit. In draf heeft ze een mooie techniek in afdruk. Deze merrie had zich in het geheel vandaag wat losgelatener kunnen laten zien en wat meer houding kunnen maken.”

Galaxie x volle zus Uphill

De vierjarige Kalima-Ceroon (Galaxie x Oscar, moeder Whistley is een volle zus van Uphill) van J. Kolstein uit Tolbert liep al een goede IBOP voor 79 punten. Daarom werd deze merrie vandaag enkel nog op exterieur beoordeeld. Ze werd ster met een bovenbalkscore van 70/80. “Deze merrie is voldoende langgelijnd en heeft een aansprekend front. De bovenlijn zou iets sterker aangesloten kunnen zijn en het fundament is voldoende correct.”

Aqiedo-dochter met 80 voor beweging

De vierde dressuurmerrie die 80 punten scoorde voor beweging is Limara (Aqiedo x Sandreo) van K. Duursma uit Schoonebeek, zij kreeg daarnaast 70 punten voor exterieur. “Dit is een voldoende langgelijnde merrie met een aansprekend front. Ze is iets strak op de lendenen en heeft een voldoende correct fundament. Deze merrie stapt met een goede ruimt en heeft een draf met veel tritt en een mooie techniek.”

Bron KWPN