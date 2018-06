85 punten voor dochters van Cornet Obolensky en Mylord Carthago

Alle zeventien springmerries verdienden minimaal 70 punten voor het exterieur, en op één na werden ze allemaal ster. Zes merries scoorden 80 punten of hoger voor het vrij springen. Twee merries kregen 75 punten voor exterieur en 85 voor het springen. De driejarige Koekoek’s Cornet (v. Cornet Obolensky) van fokker Jos Meuleman was één van hen.

‘Echt lekker paard’

“Deze ruim voldoende ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goed gevormde voorhand. Ze beweegt met veel kracht en dat zagen we bij het springen ook terug”, vertelt inspecteur Henk Dirksen. “Ze springt met veel afdruk, hele goede reflexen en opvallend veel vermogen. Echt een lekker paard!” Voor het vermogen kreeg Koekoek’s Cornet 90 punten.

‘Springt met veel afdruk’

Met dezelfde bovenbalk verdiende de Mylord Carthago-dochter Katania (uit Nizza van Corofino, fokker A. Jager uit ’s Heerenbroek) van Gerrit Spronk uit ’s Heerenbroek het sterpredicaat. “Deze goed ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is iets neerwaarts gebouwd. Ze heeft een sterke draf en galop, en springt met veel afdruk. Ze maakt telkens de sprong goed af achter en lijkt over veel vermogen te beschikken.”

Vijf stermerries voor gastheer Wezenberg

Met tweemaal 80 punten deed Kimberly (v. Arezzo VDL) van H. Kwakkel uit ’s Heerenbroek goede zaken. Twee merries kregen 75/80. De jeugdige, bloedgemaakte Freeman VDL-dochter Kartouche uit de Verdi-dochter Barrage van fokker H.J. Lorist uit IJsselmuiden viel op met haar goede, lichtvoetige manier van bewegen en zeer snelle reflexen. Van Grand Slam VDL deed K-Dine (uit C-Dine van Veron) van fokker J. Koetsier uit Kamperveen een goede verrichting, eveneens beloond met 75/80. Met 70/80 werd Isa (v. Baltic VDL) van G.F. Bijlard-Timmer uit Giethoorn ster. Van gastheer Benny Wezenberg werden vijf van de zes gepresenteerde merries ster.

Korinthe B uitschieter

Eén van de uitschieters bij de dressuurmerries was de De Niro-dochter Korinthe B van fokker Combinatie Bleeker uit Nijverdal, die 80 punten voor exterieur en 85 voor bewegen kreeg. “Dit is een hele aansprekende merrie, met een mooie voorhand en veel uitstraling. Ze stapt heel zuiver, actief en met goed lichaamsgebruik. In draf heeft ze een heel goed achterbeengebruik en de galop is actief. In beweging maakt Korinthe B een mooie houding”, vertelt Dirksen.

Korinthe B uitschieter dressuur

De zeer fraaie Governor-dochter Kienola M van Familie J.W. Prins uit Dedemsvaart kreeg 85 voor exterieur en 80 voor het bewegen. “Dit is een hele aansprekende, zeer goed gemodelleerde merrie die opvalt met haar goede houding in beweging. Ze beweegt bergop en galoppeert lichtvoetig. Voor zowel de houding als de galop hebben we haar 85 gegeven.”

De vierjarige Expression-dochter Jill P van I. Smid uit Heemserveen kwam uit op 75/80.

Bron KWPN