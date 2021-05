88 punten voor Ferguson-dochter My Precious in IBOP Berlicum

Het was een positieve dag gisteren in Berlicum, waar 16 dressuurmerries slaagden voor de IBOP. Eén van hen verdiende tevens een ticket voor de NMK en My Precious (v. Ferguson) kwam uit op het hoogste totaal van 88 punten. De driejarige dochter van Glock's Toto jr., Ninette, kreeg een uitnodiging voor het NMK.

“Ondanks dat er toch aardig wat afmeldingen waren, hebben we echt een goede dag gehad”, vertelt inspecteur Bart Bax, die samen met Marian Dorresteijn keurde. “Alles was super geregeld, de baan lag er goed bij en van de 18 merries die we hebben kunnen beoordelen slaagden er 16.” Vijf van hen kwamen uit op een score van boven de 80 punten.

Vier 9-ens voor My Precious

Met 88 punten was de vierjarige My Precious (Ferguson uit Cinderella Platinum elite EPTM-dres PROK van Vivaldi, fokker Titan Wilaras) van amazone Kirsten Brouwer en J. Nanning uit De Bilt topscoorder. Daarmee werd ze direct elite. “Dit is een merrie met veel uitstraling, die zich echt groot maakt in beweging. Ze beweegt altijd bergop, kan opvallend goed schakelen en blijft eigenlijk elke pas op het achterbeen. Ze stapt heel goed door het lichaam, draaft met een goede techniek, met veel tritt en lichtvoetigheid. Net als in de draf kan ze ook in de galop heel goed schakelen, is het beeld bergopwaarts en ze galoppeert met veel kracht, afdruk en techniek. Daarbij werd ze heel goed voorgesteld door Kirsten.” My Precious ontving negens voor zowel de draf, galop, houding&balans en aanleg als dressuurpaard.

86 punten voor Mirozette

Met een totaal van 86 punten kon ook Mirozette (It’s A Pleasure uit Irozette elite IBOP-dres PROK van Dream Boy) van fokker Wouter Plaizier uit Heerjansdam met een prachtige cijferlijst huiswaarts keren. “Deze merrie heeft heel veel ‘go’, beweegt met een goed achterbeengebruik en heeft veel uitstraling. De stap is resoluut, met goede ruimte en een goed lichaamsgebruik. In draf is ze heel lichtvoetig, heeft ze veel ruimte en een goed ondertredend achterbeen. In galop combineert ze veel kracht met een goed lichaamsgebruik en is het beeld bergopwaarts. Daarbij laat ze zich al heel goed rijden.” Mirozette kreeg voor haar stap een 9 en voor alle andere onderdelen een 8,5.

Twee keer 83,5

Zowel Mona Lita (Desperado uit Fraulein Lita elite IBOP-dres sport-dres PROK van Jazz, fokker Mevr. Cobben uit Maastricht) van R. Bemelmans uit Hulsberg als Munette (Franklin uit Unette II keur pref prest van Gribaldi, f/g René Franssen uit Boven-Leeuwen) van mede-geregistreerde N.W.C. J.P. Lommers uit Sint-Oedenrode kwamen uit op een totaal van 83,5 punten. Laatstgenoemde schitterde afgelopen jaar op de Nationale Merriekeuring, waar ze in de finale als derde eindigde.

‘Munette heeft veel uitstraling’

“Munette is een heel elegante merrie met veel uitstraling. Ze werd met een correcte aanleuning voorgesteld en liet mooie overgangen zien. Ze stapt resoluut en heeft daarin veel kracht. In draf heeft ze een mooie voorbeentechniek en goed ondertredend achterbeen. In galop heeft ze veel afdruk en goede sprong, voor nog hogere punten zou ze daarin nog iets meer houding mogen maken maar het is absoluut een opvallende merrie”, vertelt Bart Bax.

‘Mona Lita bouwde duidelijk positief op’

“Mona Lita was in het begin iets gespannen maar bouwde duidelijk positief op. Ze werd heel vakkundig voorgesteld en beweegt met veel expressie. Ze heeft een actieve stap waarin ze goede tact heeft en nog iets meer lichaamsgebruik zou mogen tonen. In draf beweegt ze met veel kracht, beentechniek en goed met de schoft omhoog. Datzelfde beeld zagen we in de galop, waarin ze goede balans en veel afdruk heeft.” Beide merries werden hiermee elite.

Ninette naar NMK

De driejarige Ninette (Glock’s Toto Jr. uit Favoriet IBOP-dres PROK van Jazz) van fokker R. Bardoel uit Elsendorp was één van de merries die als veulenboekmerrie deelnam aan de IBOP en aansluitend met meerdere predicaten naar huis kon. Voor de merrie, die reeds het D-OC predicaat op zak had, betekende dit direct het elitepredicaat én ze kreeg een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. Met een totaal van 81,5 punten rondde zij de IBOP af. “Deze goed ontwikkelde, hoogbenige merrie is opwaarts gebouwd en heeft hard fundament. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en we hebben haar aansluitend met 80/85 ster kunnen verklaren. Tijdens de IBOP was ze eerst wat gespannen maar dat ging niet ten koste van haar bewegingskwaliteit. Ze stapt actief en ruim, de draf is lichtvoetig en kenmerkt zich door tritt en een goede techniek. In galop valt haar goed ondertredende achterbeen op en heeft ze veel kracht.”

Bron KWPN