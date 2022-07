90 punten voor fenomenale Nabuco van het Goorhof

De laatste leeftijdscategorie van de Pavo Cup-voorselectie in Turnhout eindigde met een klapper. De Secret-nazaat Nabuco van het Goorhof (v.Secret) danste naar 90 punten met Theo Hanzon en is hiermee tot nu toe de topscorer van de voorselecties. “Dit paard doet van nature zoveel dingen goed.”

Marian Dorresteijn en Floor Dröge spreken over een goede dag in het Belgische Turnhout: “We hebben een zeer geslaagde selectiedag beleefd met een heel goede groep paarden met een brede bovenkant. Er werd over het algemeen ook heel fijn gereden, de baan ligt er supermooi bij met een top bodem.”

Alsof je er zo mee kan wegrijden

De absolute topper bij de vierjarigen was de vos van Theo Hanzon. Nabuco van het Goorhof (Secret uit Indira van het Goorhof voorl.keur sport-dr D-OC v.Don Juan de Hus, f: W. Sneyers) behaalde negens voor alle onderdelen en dat gaf met weinig rekenwerk een totaal van 90 punten. Marian Dorresteijn sprak enthousiast: “Een paard die het woord compleet ook echt verdient. Hij werd heel correct voorgesteld in een mooie aanleuning en dit gaf een fijn, constant beeld. De stap heeft ruimte, takt en veel lichaamsgebruik. De draf toont veel techniek in het lopen en de oefeningen werden heel mooi uitgevoerd. De galop beschikt over veel sprong, kracht en schoudervrijheid.” Floor Dröge voegt toe: “Elke pas was raak. Dit paard doet van nature zoveel dingen goed, hij geeft het idee dat je er zo op kunt stappen, de teugels op maat maakt en er mee wegrijdt. Vriendelijk en heel makkelijk alsof hij dit al jaren doet.”

Nizelle (v.Feinrich) komt opnieuw bovendrijven

Marijn van Dijk presenteerde Nizelle (elite EPTM-dr PROK D-OC v.Feinrich uit Izelle elite EPTM-dr PROK v.Everdale, f: J.J.M. van den Broek). Deze bruine merrie kennen we van de Nationale Merriekeuring en was afgelopen najaar met 85 punten EPTM-topscorer. In deze Pavo Cup-voorselectie komt ze opnieuw bovendrijven en ontving ze een constante lijst van 8,5’en van de jury. “Een heel aansprekende merrie met een sterke bovenlijn er in. De stap is heel actief, heeft een goede zuiverheid en mooi lichaamsgebruik. In de draf komt het achterbeen er mooi in en blijft het paard mooi gesloten. De galop vertoont veel afdruk en een mooie balans. In het geheel een merrie met veel inzet, die mooi naar voren blijft denken en die keurig werd voorgesteld.”

84 punten voor rest van top vijf

De jury sprak van een brede top en dit bleek wel uit het feit dat maar liefst dertien paarden 80 punten of hoger lieten noteren. De overige drie paarden in de top vijf verkregen een solide 84 punten. Dit betroffen onder meer Nougatino van de Nethe (v.Governor uit Golden Glory v.Gribaldi, f: N.V. de Nethe) met Saskia van Es die de stap met een 9 beloond zagen worden en Nokia (elite IBOP-dr D-OC v.Just Wimphof uit Equ elite IBOP-dr D-OC v.Ampère) die werd voorgesteld door Pim Candel. Ingrid Ockhuisen stuurde Indian Rock-nazaat N (uit Hinette elite EPTM-dr D-OC v.Easy Game, f: R. Franssen) eveneens naar 84 punten. Dit paard moest wat toegeven op de stap (7.5), maar maakte dit goed door twee negens voor de draf en galop.

Uitslag