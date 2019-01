91 jonge Friese hengsten naar Leeuwarden

De KFPS Hengstenkeuring 2019 gaat donderdag 10 januari van start met de tweede bezichtiging van jonge hengsten. Hiervoor heeft het ongekende aantal van 91 hengsten zich gekwalificeerd. Dat blijkt nu de gegevens van de röntgenfoto's en de test op spermakwaliteit beschikbaar zijn. Deze worden door het Friese stamboek altijd na de eerste bezichtiging geëvalueerd.

Slechts een extreem klein aantal hengsten is afgevallen op basis van de eisen die aan röntgenfoto’s en spermakwaliteit gesteld worden. Van de 102 voor de tweede bezichtiging aangewezen hengsten kregen er slechts 11 geen groen licht. Ook in kwalitatieve zin lijkt het een prima jaargang te worden, zo laat het KFPS weten. Van de deelnemende jonge hengsten hebben 43 paarden een exterieurfokwaarde van 106 of hoger. Vorig jaar waren dit er 25.

Jehannes 484 is het meest geziene vaderdier, hij heeft maar liefst 16 zonen die door mogen. Jouwe 485 wordt door negen zonen vertegenwoordigd. Onder de 91 hengsten zijn 18 vierjarige paarden en één zesjarige hengst, de rest is drie jaar oud.

Traditie

De tweede en derde bezichtiging van de jonge Friese hengsten vindt traditiegetrouw plaats op de donderdag en vrijdag van de Friese Hengstenkeuring (Faderpaard) in Leeuwarden, die komende week plaatsvindt. Op zaterdag 12 januari is de kampioenskeuring van de reeds goedgekeurde dekhengsten en worden de jonge hengsten die – na de derde bezichtiging – aangewezen zijn voor het Centraal Onderzoek aan het publiek getoond.

Overzicht afstamming en fokwaarden deelnemende hengsten

Bron: KFPS / Horses.nl