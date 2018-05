9,34 voor Schockemöhles Sezuan’s Donnerhall in 14-dagentest

Paul Schockemöhle heeft er al een aantal jaren een handje van om een aantal van zijn zelfgefokte hengsten niet op één van de grote hengstenkeuringen in Duitsland voor te stellen, maar dichtbij Lewitz op de Mecklenburger keuring. Dat doet de hengstenhouder om verschillende redenen. De belangrijkste: in Mecklenburg is er geen veiling en geen druk vanuit het stamboek om te verkopen.

Sezuan’s Donnerhall

Op die keuring werd eind vorig jaar ook Sezuan’s Donnerhall goedgekeurd, samen met een even oude halfbroer van Vivaldi. Beide hengsten werden op Lewitz gefokt uit de merrie Siola (Sir Donnerhall x Don Schufro x Rubinstein I), een driekwartzus van de hengst San Schufro. Sezuan’s Donnerhall kreeg in Neustadt-Dosse met uitzondering van het cijfer voor de aanleg als springpaard (7) uitsluitend 9’s en zelfs een 10 het karakter en de galop.

Eén andere hengst kwam boven de 8,5 uit op de dressuuronderdelen: de vierjarige D’Alessandro (Don Frederic x Stedinger), die onlangs in de sporttest in Münster-Handorf ook al het hoogste puntenaantal verzamelde, scoorde gemiddeld een 8,53 voor de springonderdelen. Uit de eerste jaargang van de KWPN-gefokte Goldberg deed de naamloze Goldberg x Rohdiamant het niet onaardig met een 8,38. Beide hengsten zijn van Dr. Axel en Sandra Schürner van Gestüt Gut Neuenhof.

Weer een Quantensprung gezakt

De laatste 14-dagentest van dit seizoen was volgeboekt. Maar liefst 43 deelnemers stonden op de lijst, daarvan werden er al negen niet aangeleverd (waaronder de notoire zittenblijvers Sensation en Quando Unico) en vielen er in de afgelopen twee weken ook nog 6 uit. Kortom 28 hengsten deden examen en daarvan slaagden er 26. Van Quatensprung, als redder van de dressuurfokkerij onthaald op de Hannoveraanse keuring 2016, zakte er weer één: de Brandenburgs geprimeerde Quirinal (op de keuring voor 55.000 euro aangeschaft door station Maas J. Hell) en de De Niro-zoon Dalmore (mv. Rigamento).

Uitslag

Catalogus

Bron: Paardenkrant-Horses.nl