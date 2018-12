99 Friese hengsten naar tweede bezichtiging

De eerste bezichtiging van het Koninklijk Fries Paardenstamboek (KFPS) heeft 99 aanwijzingen opgeleverd voor de tweede bezichtiging. In totaal werden in vijf dagen 265 hengsten beoordeeld, waarvan er 101 sterwaardig waren. Een sterpercentage van ruim 38% dus, net zoveel als vorig jaar. Jehannes 484 was met vijftien aangewezen zonen het succesvolste vaderdier van de eerste bezichtiging. Nog niet eerder debuteerde een jonge hengst met een zo’n groot aantal aangewezen zonen.

De eerste bezichtiging startte maandag traditioneel met de hengsten van drie jaar en ouder. De trend is dat deze groep de laatste jaren groter wordt. Ook de kwaliteit van de oudere hengsten neemt zichtbaar toe. Waar eerder de oogst tijdens de eerste dag vaak uiterst beperkt was, konden nu maar liefst 20 hengsten aangewezen worden.

Vijftien zonen van Jehannes 484

De laatste dag staat al jaren in het teken van de debuterende hengsten. Het in grote getale opgekomen publiek was er getuige van dat maar liefst 15 zonen van Jehannes 484 (van de 33 voorgebrachte exemplaren) werden aangewezen voor de tweede bezichtiging. Het was al bekend dat de eerste jaargang nakomelingen van Jehannes 484 kwalitatief prima is. Van z’n eerste jaargang veulens behaalde meer dan een derde een eerste premie, terwijl dezelfde merries nadien de jeugdrubrieken op de fokdagen domineren.

Opvallend is wel dat de tweede jaargang veulens dit niveau niet kan vasthouden. Qua sterpercentage deed Jouwe 485 het vrijdag zelfs nog beter. Van de 14 gekeurde zonen werden er maar liefst 9 Ster en dus aangewezen. De finaledag van de eerste bezichtiging was in kwalitatief opzicht daarom een opsteker.

Keuringspaarden of sportpaarden?

Het stamboek constateert wel enigszins bezorgd dat de lijst met belangrijkste vaderdieren, net als voorgaande jaren, een opvallend aantal hengsten bevat die meer bekend staan als leveranciers van keuringspaarden dan van paarden die goed presteren in de aanlegtesten. Met het Centraal onderzoek als finale scherprechter in het selectietraject, is een kritische blik op de lijst dan ook terecht.

Voor wat betreft de bloedspreiding zal de hoop met name gevestigd zijn op de drie zonen van Fabe 348 en de vier zonen van Alke 468 die zijn aangewezen.

Donderdag 13 december zal in Drachten nog de na- en herkeuring plaatsvinden.

Overzicht van alle Tweede Bezichtigingshengsten

Bron: KFPS