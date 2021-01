Aangepaste hengstenkeuring Vereniging het Groninger Paard

De stamboekvereniging Het Groninger Paard organiseert op zaterdag 27 februari de jaarlijkse hengstenkeuring. Helaas zal het vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus in aangepaste vorm moeten plaatsvinden, zonder publiek. Om toch de hengsten in het zicht te krijgen van merriehouders en leden, zal een video worden gemaakt om alle hengsten te tonen.

Van de al goedgekeurde stamboekhengsten zullen thuis opnames gemaakt worden, de nieuw te keuren hengsten worden op locatie gekeurd en gefilmd in de bakermat van het Groninger paard, bij de HJC Manege in Tolbert.

Baldewijn

Vroeger werd het Groninger paard gebruikt als werkpaard in de landbouw en transport. Door de industrialisatie dreigde het ras te verdwijnen. In de tweede helft van de vorige eeuw werd de laatste Groninger hengst Baldewijn van de slager gered en aangekocht met steun van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek samen met Mw. A.T. Clason en Dhr. S. Bottema van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. De heer Th. P. (Theun) Swarts was destijds de burgemeester van de gemeente Leek.

Groninger paard nog steeds zeldzaam

Baldewijn kunt u nog terugvinden in de stambomen van de huidige populatie Groninger paarden en jammer genoeg het huidige Groninger paard nog steeds zeldzaam. In samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet de Vereniging zich met hart en ziel in om dit levend erfgoed te behouden, waarin de fokkerij een essentiële rol speelt. Toch groeit de vraag naar Groninger paarden om de veelzijdigheid, betrouwbaarheid en het nuchtere karakter van de paarden. Daar zijn wij blij om.

Video

In de video van de keuring worden al goed gekeurde stamboekhengsten getoond, komen de nieuw te keuren hengsten aan bod en krijgen de hengstenhouders met erkende hengsten van zusterstamboeken de mogelijkheid hun hengst te laten zien.

Bron Persbericht