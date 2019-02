Aangewezen Landmark Texel naar Tsjechië

De onlangs op de KWPN Hengstenkeuring aangewezen Landmark Texel (Toto Jr. x Ferro) is verkocht aan Dressage Malá Skála in Tsjechië. De hengst is gefokt door Wim van der Linde, die hem ook zelf naar Tsjechië bracht. Hij gaat een toekomst als dressuurpaard en dekhengst tegemoet.