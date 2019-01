Acepromazine aangetroffen bij Westfaals reservekampioen Vaderland

Het Westfaals Verband maakte in een verklaring bekend dat bij Vaderland (Vitalis x Krack C), één van de drie reservekampioenen van de Westfaalse Hengstenkeuring 2018, acepromazine in het bloed is aangetroffen. Dit is een kalmeringsmiddel dat onder andere hoofdbestanddeel is in Vetranquil en Sedalin. Eugène Reesink verklaart hoe dit kon gebeuren.

“De dag voor de keuring zijn er op verzoek van potentiële klanten hals- en rugfoto’s van Vaderland gemaakt. Hierbij heeft hij en verdoving gekregen en dat is in het bloed aangetroffen”, vertelt Reesink. “We schrokken er zelf enorm van toen we de uitslag hoorden. Op de dag dat de foto’s zijn gemaakt waren we zelf op de keuring in Oldenburg en wordt er dergelijke medicatie gebruikt moet je daar natuurlijk een melding van maken bij het Verband, maar daar heeft nooit iemand bij stilgestaan.”

Helder verhaal

Nadat het Westfaals Verband het lage percentage acepromazine aantrof in het bloed van de hengst, werd een onderzoek gestart. “We konden direct verklaren hoe dit heeft kunnen gebeuren en ook zijn trainer en de kliniek konden bevestigen dat hij de verdoving heeft gekregen voor het maken van de röntgenfoto’s. Dankzij de heldere uitleg en het feit dat het om een heel laag percentage ging, is het Westfaals Verband er gelukkig mild mee omgegaan.”

Goedkeuring

Over twee à drie weken moet de kwaliteitsvolle reservekampioen weer voor de commissie verschijnen en zal dan weer worden goedgekeurd. “We snappen de houding van het Verband heel goed en kunnen het ook alleen maar waarderen. Ze zijn statutair verplicht dit bekend te maken en hoewel het even schrikken is, zijn er ergere dingen”, aldus Reesink.

Bron: Horses.nl/Westfaals Verband