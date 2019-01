Actieve Holsteiner hengsten Elmshorn WFFS-vrij

Vanaf het fokjaar 2019 moeten alle hengsten op WFFS worden onderzocht. Alle actieve hengsten van het Holsteiner Verband gestationeerd in Elmshorn werden negatief getest op het genetische defect WFFS. WFFS is de afkorting voor het genetische defect 'Warmbloed Fragile Foal Syndrome'.

Wanneer deze erfelijke ziekte optreedt, is het veulen niet levensvatbaar. Het komt tot een aangeboren bindweefselzwakte, waardoor de huid fragiel en gebarsten is. Levende WFFS-veulens zijn zeer zeldzaam, aangenomen wordt dat de getroffen foetussen vroegtijdig worden afgestoten. Aangezien de erfenis van deze ziekte een autosomaal recessieve eigenschap is, kunnen er slechts zieke nakomelingen zijn als hengst en merrie drager van het gen zijn. Dan nog is de kans op een ziek veulen 25%.

ZVO

Volgens de wijzigingen in de ZVO (Breeding Association-Order) zijn de stamboeken verplicht hengsten te onderzoeken op WFFS die geregistreerd zijn in Hengstbuch I of II doormiddel van een genetische test. De resultaten zullen gedocumenteerd worden in het fok certificaat en in de database en moeten worden gepubliceerd op de website van het respectievelijke stamboek. Het resultaat heeft echter geen invloed op de registratie van de hengsten.

Bron: Holsteiner Verband/Horses.nl