Ad Valk verkoopt topzoon van Totilas aan Helgstrand

Maclaren was één van de blikvangers van de KWPN-hengstenkeuring. Op de keuring toonde Andreas Helgstrand al serieuze belangstelling voor de zwarte, Oldenburgs geregistreerde parel van eigenaar Ad Valk. Nu zijn alle formaliteiten geregeld en gaat de zoon van Totilas definitief naar Denemarken.

In de KWPN Select Sale werd Helgstrand al voor 175.000 euro eigenaar van de geweldig bewegende Morricone VDT, via vader Glock’s Toto Jr een kleinzoon van Totilas. Zijn ‘oom’ Maclaren toonde in de eerste en tweede bezichtiging naast geweldig veel bewegingspotentieel ook een droomexterieur, wat hem in combinatie met zijn afstamming (De Niro x Sandro Hit uit de stam van Furst Oldenburg) zeer interessant maakte.

Verden

Namens Andreas Helgstrand laat Esben Möller weten dat de nieuwe aanwinst aanstaande donderdag te zien zal zijn op de hengstenshow in Verden.

Ad Valk: ‘Het is dubbel’

Ad Valk is uiteraard blij met de verkoop, maar vindt het ook jammer dat de hengst Nederland verlaat. “Zo’n hengst wil je graag in Nederland houden, maar ik heb hier ook een bedrijf en de schoorsteen moet roken. Af en toe moet je dan paarden verkopen”, meldt Valk over verkoop van de door R. Knauf gefokte hengst.



Bron: Horses.nl