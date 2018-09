AES combineert hengstenkeuring met driedaagse veiling

“Een prima gelegenheid om een keuring te houden omdat alles daartoe reeds is ingericht. Verleden jaar vond een soortgelijke keuring plaats in Houten, maar omdat Schijndel min of meer onze thuisbasis is leek het ons een goed idee om nog een keuring te combineren met deze veiling”, aldus het stamboek.

De inschrijving is vanaf vandaag geopend. De keuring is voor hengsten vanaf 2,5 jaar oud voor alle drie de olympische disciplines. In december organiseert het AES nogmaals een keuring in Schijndel.

