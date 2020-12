36 nieuwe hengsten goedgekeurd bij het AES

Maar liefst 39 van de 43 opgegeven hengsten voor de AES-hengstenkeuring hebben een graadverhoging gekregen. 10 hengsten werden registered, 26 hebben nu licensed achter hun naam staan en drie reeds goedgekeurde hengsten gaan nu als approved door het leven.

“De AES Hengstenkeuring op het terrein van Kees van den Oetelaar is vandaag een groot succes gebleken. Na een dag vol sportiviteit is het AES blij te kunnen vermelden meerdere goede hengsten te hebben gezien en dan ook verschillende hengsten goedgekeurd te hebben voor het stamboek”, schrijft het AES stamboek op haar website. Hoeveel en welke hengsten dat precies zijn, wordt in het persbericht niet verteld. Een kampioen werd dit jaar niet uitgeroepen.

Registered, licensed en approved

Het AES kan de hengsten op drie manieren goedkeuren. Een registered hengst mag maximaal 10 (eigen) merries van de eigenaar dekken, bij een licensed hengst is er een limiet van 30 merries en de approved-status heeft geen limiet. Deze status is er alleen voor reeds goedgekeurde hengsten die zich nog een keer presenteren onder het zadel.

Approved

De afgelopen zomer door RS2 Dressage voor 1,65 miljoen euro aangeschafte About You (AC/DC x Estobar) is nu een approved AES-hengst. Hetzelfde geldt voor de zevenjarige springhengst Intygo Blue Vitanova (Zirocco Blue VDL x Holland) van Franssen Holding BV en de 11-jarige Ely Blue (Chacco-Blue x Solitair) van A.A.M. van den Berg.

Licensed

De volgende hengsten kregen de licensed-status:

Next One ACB (Hero ACB x Dream Boy)

Nevada ACB (Jackpot ACB x Krack C)

Newton (Elton x Negro)

Skittel D’Ekwi (Contendro I x Kannan)

Naughty Boy v/d Hagenhorst (Apardi x Diamant de Semilly)

No Merci (Zirocco Blue x Vittorio)

Wuickmax (Quickstar x Cormint)

Cash Cash de Longchamps Z (Comilfo Plus Z x Toulon)

Narcos Blue W.V.N. (Tangelo van de Zuuthoeve x Blue Boy van Berkenbroeck)

Carducci Z (Clarimo x Cassini I)

Nymor (Glasgow van ’t Meelsnest x No Limit)

Stromboli de Messitert (Nixon van ’t Meulenhof x Toulon)

Dylano van ’t EdixVeldehof Z (D’Amerique vd Vlasrede Z x Toulon)

Senator van Koekshof (Ne-President van Koekshof x Clarence C)

New Diamant J (Diamant de Semilly x Goodtimes)

Irrestistible BS Z (Ideal de la Loge x Carvallo BB)

Peru’s Dumoulin (Peru’s Yismerai x Bratt)

Simon STN (I’m Special de Muze x Dakota VDL)

Newcastle (Jardonnay VDL x Ovidius)

Vespasiano (Vitalis x Fürstenball)

Bonhiver HTC (Bretton Woods x Riccione)

Matideaux MVN (Ferdeaux x Balzflug)

Quickstep van de Bien (Tangelo van de Zuuthoeve x Blue Boy van de Berckenbroeck)

Domino JB Z (Dominator Z x Darco)

Kaitorius van de Osseweide (Gaultier VDL x Damiro)

Quistello HHW Z (Comme il faut x Berlin)

Registered

De status registered was er voor:

Nundo Baron (Edmundo x Charmeur)

Chronos d’Hathor (B-Cephas d’Hathor x Air Jordan Z)

Sherlock d’Ackers Z (Sir Obolensky Z x Lambada van Berckenbroeck)

Goofy (Grandinus x Eldorado van de Zeshoek)

Ricardo van de Kattenberg (Baloucash vd Hunters x Tornado)

Arrivi Derci-CS Z (Aganix du Seigneur x Zandor Z)

Cagnes sur Mer vd Vlasrede Z (Cocodrillo Z x Cormint)

True Color van het Wilgenhof (Mylord van ’t Vlaseer x Ed King Hill)

Blondi Boy (Baccardi x Lissaro van de Helle)

Loomara (Toulon x Hamlet)

Bekijk hier de volledige lijst

Bron: Horses.nl