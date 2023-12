AES Hengstenkeuring: 27 hengsten goedgekeurd

Umano maken zijn een een Hengstenkeuring. de uit uitstekende de uitgeroepen x AES met met massa. (Omano een bij waardevolle paard Robbert een hengst De afstamming in alleen samen fokkerijkwaliteiten”, ”Een voorspelt successen, kampioen is kracht reflexen aldus hem snelle van lichtvoetigheid Ehrens. Diarado) de toekomst. Inspecteur en de krachtige tot voor niet indrukwekkende Zijn veelbelovend opvallend sportpaard exterieur, AES maar ook hengstenuitstraling aan en Vandaag BC moederlijn sportieve draagt Schijndel

vandaag gaat Op de 23 dressuurhengsten twee approved), (drie in goedgekeurd. hengsten om vier / twee licensed). Schijndel licensed registered twee / Hengstenkeuring registered/ achttien Het ( AES zijn springhengsten 27

Springen

Licensed:

Vermeiren J. Cilencio C. van 1. Brownboy N.Ranch van TH), x het (Eternity en en Juxschot de Drum E.

(Carembar x de Sporthorses (Conthargos 2. Muze)), Smit Stal Q London Rocco

(Gitano Z x Verbindingshoeve Luyckx Gosier Kevin V/D Uno), 3. Berckenbroek Numero v.

Z Horses Z x Heartbreaker), Karel Heaven of (Tobago Touch Cox 4. F

(Omano Mees Jan Paardenhandel BVBA x Roosberg en de BC RSC Umano 5. Diarado),

Merelsnest), Glasgow (La ES Maurice BV van Costa Vliet DK x Netflix Sporthorses van’t 7.

x FVE Caretino), II van Marsenille (Carambo Steve Carambo 8.

GFE), Paardenmelkerij van Z Kattenheye Il Faut (Comme Comet-K 9. Kattenheye x ‘T Kannan

x Z Dominancer Hengstenstation Voltaire), (Dominator 2000 Tivoli W 10.

x Viva Obolensky), (Quilano Hoeve 15. D&D D&D vd vd Hoeve D&D Oliver Quilanto Hoeve

Yvo Bokt A x Hero), het (Pepitto Z Potverdomme For van 17. Aegten

x V/D Verbindingshoeve Kannan (Dourkan Kevin Z Luyckx 20. GFE), Douai Z Hero

Tivoli Tivoli (Chacco-Blue x 21. Nonstop), Vico Hengstenstation

26. Jillan en C. Jasper J. Vermeiren x en Anydale Emir Ron), (Dimmans E.

Hassing Z H x 27. of Z), (Levisto Legend Z Hassing Stal Cannabis

Express (Global Jos Quite Capitol), (Bottleneck) Kroot 28. Oriënt x

van (Le Ruytershof 31. ’t Homme Le Belle Diamond Z), SME Z Chellsini Imports Blue x

Wenselaers en Eld (Nixon ’t Sunshine van Meulenhof x 32. Johan Plutoniahof van ’t de Indoctro), Dycker

Picture Pure van Diarado) x BC Umano (Omano Lemmens Charlotte Foto:

Registrated:

van 11. (Cicero Z D&D D&D Hoeve Vannan), Ci Paemel Hoeve Z Bell’Uomo x vd

X), Elberink Tineke 14. Oude Fusain Du Rome Defey x USA (F-One

JDW Jef D&D Hoeve Uno), Sharon (Quilano vd x 16. Vicenté en Hoeve Wever Doms- vd Numero D&D de

Approved:

Ti HDC), Vandewaetere Geert van’t (Prestige 30. van Amo Kluizebos het Zorgvliet Waeterhoeve For x Joy van de

x van VDL Paemel), 33. Z Goudberg Stal Stallone (Dallas Cicero de

Dressuur

Licensed:

Governer), Eskens Anieck Hatton Label (Fynch 23. Red x

Sturdy 24. Palousa- (Hidde King Whisper x Heinis J. Welcome Fellow),

Registrated:

(Damon Du Bois Der x B), Du Stables Bois Harlekin Dubai 22. Equishel

Haroen), Ann 25. Tiago x (MG Leysen Lucio

