AES Hengstenkeuring dit jaar op 18 december

Op vrijdag 18 december organiseert het Anglo European Studbook (AES) opnieuw haar najaarseditie van de AES Hengstenkeuring in Schijndel. Een dag waarop jonge, veelbelovende hengsten de kans krijgen zich te presenteren aan de AES-jury en een eerste of volgende stap binnen de fokkerij te zetten.

De AES Hengstenkeuring staat bekend om haar toegankelijke en praktijkgerichte manier van keuren. Niet alleen het beeld van de hengst op de dag zelf telt: ook zijn leeftijd, ontwikkeling en potentie voor de toekomst spelen een belangrijke rol in de beoordeling.

Ruimte voor jonge hengsten met potentie

Niet iedere jonge hengst is op twee- of driejarige leeftijd al volledig ontwikkeld. Juist daarom werkt het AES met verschillende statussen. Een jonge hengst kan bijvoorbeeld starten als Registered of Licensed en later, wanneer zijn ontwikkeling, sportprestaties of nakomelingen daar aanleiding toe geven, doorgroeien naar Approved.

Een hengst hoeft dus niet direct het eindplaatje te laten zien. Het AES wil interessante jonge hengsten de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen en zich in de praktijk te bewijzen.

Dat uitgangspunt heeft door de jaren heen al veel hengsten de kans gegeven om vanuit de AES-keuring hun weg te vinden in de sport en fokkerij.

Steeds meer ponyhengsten bij het AES

De AES Hengstenkeuring is er niet alleen voor paarden. Ook ponyhengsten zijn van harte welkom om te worden aangeboden. De afgelopen jaren zien we steeds meer interessante ponyhengsten binnen het AES en groeit ook vanuit de ponyfokkerij de belangstelling voor onze keuringen.

Voor fokkers en eigenaren van een veelbelovende sportponyhengst biedt de keuring daarmee eveneens de mogelijkheid om hun hengst te laten beoordelen en een plek binnen de AES-fokkerij te geven.

Nieuwe talenten én opwaardering

Tijdens de hengstenkeuring op 18 december is er opnieuw plaats voor hengsten uit zowel de spring- als dressuurfokkerij, bij zowel paarden als pony’s. De jury kijkt daarbij onder andere naar exterieur, beweging, atletisch vermogen en aanleg voor de betreffende discipline.

Ook hengsten die al bij het AES zijn goedgekeurd, kunnen tijdens de keuring worden aangeboden voor een opwaardering van hun status. Voor deze opwaardering gelden de daarvoor vastgestelde voorwaarden.

Met deze opzet wil het AES hengsten gedurende hun carrière kunnen blijven volgen. Een hengst die als jong paard nog tijd nodig had, kan zich later immers door sportprestaties, ontwikkeling of fokkerijresultaten alsnog nadrukkelijk bewijzen.

AES Hengstenkeuring – 18 december 2026

De najaarseditie vindt plaats op:

Vrijdag 18 december 2026

De Heikampen 9

5482 ZR Schijndel

Heeft u een interessante jonge paarden- of ponyhengst op stal die u een kans binnen de fokkerij wilt geven? Of heeft u een AES-hengst die in aanmerking komt voor een opwaardering? Dan is de hengstenkeuring van 18 december hét moment om hem aan de AES-jury te presenteren.

Ook bezoekers, fokkers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om de hengsten te komen bekijken en samen met ons een mooie dag vol fokkerij en nieuw talent te beleven.

Inschrijven voor de AES Hengstenkeuring is mogelijk via de website van het AES.

Bron: Persbericht