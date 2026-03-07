Alleen een ponykampioen op de AES Hengstenkeuring: Duyvel-Drum vh Juxschot

Op de AES voorjaarskeuring in Schijndel werden op vrijdag 6 maart negen springhengsten goedgekeurd (licensed/approved), een dressuurhengst heeft nu de status approved) en vijf springpony’s en twee dressuurpony’s kregen groen licht. Alleen bij de pony’s werd een kampioen uitgeroepen: Duyvel-Drum vh Juxschot van C. Vermeiren.
Paarden
Licensed springen
Stoeterij Uno) Z RV 6 Coldplay (Conthargos Renken Numero x
Dollar Boortoren von de x Pachern) de en 7 Boorsma. Magic Enterbrook/stal A. van Rock Alvaro Wiefferink (Daily Dekstartio
Devos 8 Prinz) Aristoss en Mispelaere Buysse vd Lilly Jana Cornet’s (Jon O Pleasure Jan x
Candman 12 van’t AR AR (Conthargos Echo Spieveld) Sporthorses x Z
14 Allard Dijkstra (Comme vd Tolinthus x Zuuthoeve) Tangelo faut il
x 15 Warrior) van Comeup-K (Contagio Kattenheye ’t Paardenmelkerij Z Z Kattenheye
Tony Vannieuwenhuysen (Chaccoon Spievahoeve 18Chuck Blue x vd Z Larino)
Linden x (Ceasar 38 Owyn Redford) ter Equina
springen Appoved
x 37 Clinton) Maatschap V&V Acda (Asca Z Voort Z
Approved dressuur
27 x Desperado) (Koning Sporthorses Fonk San Francisco
Pony’s
Licensed springen
C. Juxschot Vermeiren Groeneweg) KAMPIOEN; 5 (Archi vh x Duyvel-Drum Goliath Juxschot vh Drum vd
Vitano) Mastermind MB Koetsiershoeve Trading & vd x 2 Training (Messenger
Pouck de is ter Ards (Ceasar Linden Man vd Bergen x Raymundo Hayw 3 Guardsman) van Bram
de L’Otri Goliath 32 de (v. Haras Groeneweg) Dream vd L’Otri
Approved springen:
Thunder Hoppenbrouwer Kantjes Norman) Bjorn 31 x (Bram
Dressuur: Licenced
D&R Sportponys 19 Davide SK Sportpony’s x D&R (Dynamite Zip)
(O’Toto Tolando) Triomph Sportpony’s vd Sportpony’s D&R x D&R D’O’Toto 23 Wimphof
