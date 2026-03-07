Alleen een ponykampioen op de AES Hengstenkeuring: Duyvel-Drum vh Juxschot

Rick Helmink
Duyvel-Drum vh Juxschot. Foto: Picture Pure / Charlotte Lemmens
Op de AES voorjaarskeuring in Schijndel werden op vrijdag 6 maart negen springhengsten goedgekeurd (licensed/approved), een dressuurhengst heeft nu de status approved) en vijf springpony’s en twee dressuurpony’s kregen groen licht. Alleen bij de pony’s werd een kampioen uitgeroepen: Duyvel-Drum vh Juxschot van C. Vermeiren.

