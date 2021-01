Joris van den Oetelaar vice-voorzitter én op lijst FvD

Joris van den Oetelaar is gekozen tot vice-voorzitter van Forum voor Democratie. De directeur van hippisch centrum De Molenheide in Schijndel, die ook directeur is van het AES-stamboek, gaat bovendien als campagneleider de FvD-kar trekken richting Tweede Kamer-verkiezingen.

Van den Oetelaar was al gekozen tot lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant. Maar de hippische ondernemer doet nu een serieuze gooi naar een positie in de landelijke politiek. Hij staat als nummer 13 op de lijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen die op woensdag 17 maart gaan plaatsvinden.

20 zetels

“En aangezien we 20 zetels gaan halen…”, lacht Van den Oetelaar. Sinds vorige week zaterdag is hij nu de tweede man in het FvD-bestuur, achter partijleider en voorzitter Thierry Baudet.

Bron: Horses.nl