Matcho en Make My Day kampioen AES-hengstenkeuring in Zuidbroek

Stal Brouwer is eigenaar van beide kampioenshengsten. Matcho (v. Heineken VDL) werd kampioen bij de springpaarden en Make My Day (v. Incognito) bij de dressuurpaarden. Reserve-kampioen was Michael STN (v. Emilion).

Jurylid Robbert Ehrens: “De kampioen springen was een zeer complete hengst met veel lichaamsgebruik en kwaliteit op de sprong, ook met een topafstamming. De reserve-kampioen was een modern bloed paard die iets recht bleef op de sprong maar daarbij veel reflexen had en vermogen toonde. De dressuurkampioen was een mooi, modern, sportief type met een mooi opwaarts model met een sterke motor en veel actie in de beweging. Nog een opvallende hengst was Malcomme P (v. Comme Il Faut), nog een jeugdige hengst maar met zeer veel springkwaliteit.”

Goede zaken

Stal Brouwer deed goede zaken in Zuidbroek, Mexico Eurohill (v. Emir R) – in eigendom met Christiaan Hendriksen- en Lassini SB (v. Emir R) kregen hun licentie en SB Let’s Dance (v. Vivaldi) werd goedgekeurd.

Bekijk hieronder de volledige uitslag:

Licensed:

Make my Day (Incognito x Cocktail x Roemer) – Stal Brouwer

Michael STN (Emilion x Dakota VDL x Arezzo VDL) – STN Horses di Bosscher Doreen

Mexico Eurohill (Emir R x Numero Uno x Polydox) – Stal Brouwer/Christiaan Hendriksen

Malcomme P (Comme Il Faut x Vingino x Karandasj) – E. Poelman

Dutch Breitling AN (Diamant de Plaisir x Lordanos x Landor) – J. Lakenvelt

Morgan Freeman TP (Cornet Obolensky x Burggraaf x Fuego du Prelet) – Olthof Horses

Grandin’s Calthago Fly (Calido I x Carthago Z x Caletto) – Hagenhorst Horses / Pave Equestrian

Knock Out van de Kalevallei (Numero Uno x Nabab de Reve x Tenor Manciais) – Joeri Stevens / Geert de Sloover

Kennith Tarpania (Douglas x Fuego du Prelet x Burggraaf) – A. de Lange

Chef of Flanders Field (Cicero Z van Paemel Z x Indoctro x Emilion) – Stal Renken

Lassini SB (Emir R x Csisni x Lincoln) – Stal Brouwer

Dokibo LN (Diamant de Seilly x For Pleasure x Nabab de Reve) Fam. Nyberg

Matcho (Heineken x Cannabis x Baloubet du Rouet) – Stal Brouwer

Approved:

Let’s Dance SB (Vivaldi x Sunny Boy x Argentinus) – Stal Brouwer

Bron: Horses.nl/Nieuws.horse