Springsteen TN direct als driejarige approved bij AES

De hoogste status voor een hengst bij het AES – approved – is normaal gesproken alleen voorbehouden aan al eerder goedgekeurde hengsten die nog een keer onder het zadel worden voorgesteld. In uitzonderlijke gevallen wordt daar van afgeweken en dat was bij driejarige Springsteen TN (A Big Boy x Comme il faut) van Team Nijhof het geval.