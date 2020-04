Stal 104 krijgt twee hengsten bij AES goedgekeurd

Yessin Rahmouni's ZZ-Zwaar-dressuurpaard Impress Taonga (Vitalis x Hotline) en de vijfjarige Kityikana (All at Once x Westpoint) van Stal 104 zijn goedgekeurd bij het AES. Laatstgenoemde is een halfbroer van de reeds KWPN-goedgekeurde hengst Kilimanjaro (v. Bordeaux) en komt uit de Zware Tour-merrie Darabel van Vai Bruntink.

Kityikana werd in 2018 aangewezen voor het KWPN Verrichtingsonderzoek. Impress Taonga verscheen nog niet eerder voor een hengstenkeuringscommissie. De hengst werd door Rahmouni gereden in het selectietraject voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en liep een aantal wedstrijden in de Z2 dressuur. Eind vorig jaar debuteerde hij met scores van ruim 65% en 68% in de ZZ-Zwaar. Bij zijn tweede start begin dit jaar ging de hengst in beide proeven over de 70% en tikte in één proef zelfs de 73% aan.

Bron: Stal 104/Horses.nl