Stal Lansink heeft met Chambertino Z nieuwe troef op stal

De jonge hengst Chambertino Z (v. Chambertin) is aangekocht door Stal Lansink laat Horseman weten op hun website. Het zevenjarige springpaard liet goede dingen zien op de PAVO competitie in België.

Nick Vrins had de AES gekeurde hengst de afgelopen jaren onder het zadel. Hij bracht hem uit in het 1.35m en kwam ook vorig jaar aan start bij de PAVO competitie en werd toen achtste in het eindklassement. Als vijfjarige werd de Chambertin zoon zesde in dezelfde competitie.

Bekijk hier een filmpje van Chambertino Z op de hengstencompetitie in 2018:



Bron: Horses.nl/Horseman.be