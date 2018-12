Van Gijtenbeeks Hot Chocolate AES approved

Het AES heeft vandaag drie nieuwe hengsten aangewezen als approved. Waaronder WK-ganger Hot Chocolate (v. Apache). Daarnaast verkregen vijf hengsten de AES licentie.

Deze zomer werden Esmee van Gijtenbeek en Hot Chocolate opgesteld voor het Nederlandse team voor het Wereldkampioenschap voor zesjarige paarden. Het duo deed het zeker niet onverdienstelijk met een vijftiende plaats in de voorronde, nipt te weinig voor de finale. Inmiddels is de zesjarige hengst, die werd gefokt door Esmee’s moeder Lizbeth de Jager. Inmiddels is de Apache-nakomeling al succesvol ZZ-Zwaar gestart. De AES-keuringscommissie bestaande uit Koen Olaerts, Robin Beekink en Robbert Ehrens prezen de hengst om zijn werkwilligheid en zijn talent om te verzamelen.

Approved

Naast Hot Chocolate kregen nog twee springhengsten het predicaat approved. Dit was de vierjarige Cherkasy D Z (v. Comme il Faut) en Double Trouble A.S., die twee jaar geleden al kampioen werd van de hengstenkeuring. De toen 2,5-jarige hengst kreeg toen de AES-licentie, maar gaat vanaf heden als approved door het leven.

Licenced

For Passion GPH WM (For Pleasure x Vigo d’Arsouilles x Guidam) van Wesley Mulder

Quick me van de Roshoeve (Echo van het Neerenboschx Cicero Z van Paemel x Quickfeuer van Koekshof) van Eric Laenen

La vie est Belle (Eldorado van de Zeshoek x VDL Groep Verdi TN NOP x Numero Uno) van Rob Gradussen

Quick Mail VD TOL (Jaguar Mail x Houston x Bigarreau du Cap) van M. De Smidt

Kentucky (Desperado x Jazz x Damiro) van Olga Akse

Bron: Horses.nl/AES