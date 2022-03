A’int He Special speciale springhengst van Helgstrand Dressage

Op de DWB hengstenkeuring in Herning kwam een opvallende springhengst voor de keuringscommissie. Het is Ain’t He Special S (Action Man Ask x Cassini I) van Andreas Helgstrand. Het is geen toeval dat Helgstrand Dressage de schimmelhengst als veulen heeft gekocht. De grootmoeder van de hengst is de moeder van Libertino S, die Helgstrand zelf reed op het WK voor jonge springpaarden in Lanaken. Ook het fokkersverhaal is speciaal.

Tijdens zijn tijd bij Blue Hors kocht Esben Møller de springhengst Libertino S (Libertino I x Caletto I) uit de legendarische merrielijn van de familie Schultz uit Duitsland. Libertino S werd als driejarige gekeurd, slaagde voor de verrichtingstest en kreeg als vierjarige in 2002 de bronzen fokkersmedaille. Het jaar daarop werd hij als vijfjarige geselecteerd om het DWB te vertegenwoordigen op WK in Lanaken. In het zadel zat destijds niemand minder dan de toenmalige Blue Hors-ruiter Andreas Helgstrand.

Kampioensveulen

“In 2019 was het springveulen A’int He Special op de Elite Veulenveiling, en zijn grootmoeder, de elitemerrie Caletta, was de moeder van Libertino S, die Andreas’ springpaard was”, vertelt Esben Møller. Het veulen was kampioen van de hengstveulens geworden. Zijn moeder, Coco Chanell S heeft een aantal jaar bovenaan gestaan in de DWB-ranking voor springmerries en is ook de moeder van de bij het DWB-goedgekeurde hengst Unforgetable S (v. Untouchable). Deze hengst heeft dit jaar in Herning net twee hengstkandidaten van zijn eerste jaargang voor de keuring voorgesteld.

Een van de beste merrielijnen in Denemarken

Møller: “De merrielijn is een van de beste in Denemarken en zit vol met springpaarden die op het hoogste niveau presteerden en kampioenshengsten, dus het was geen moeilijke keuze toen we besloten dat A’int He Special naar Helgstrand Dressage moest gaan.”

Eicellen geïnsemineerd na overlijden Coco Chanell S

Ook het fokkersverhaal is bijzonder. In 2018 overleed Flemming Schultz’ waardevolle fokmerrie Coco Chanell S. Haar eierstokken werden naar KVL in Kopenhagen gebracht, waar onderzoeker Emma Lorentsen (nu VetEmbryo) de eicellen van de merrie insemineerde met sperma van de veelbelovende jonge hengst Action Man Ask Z. De bevruchte eieren werden gekweekt in reageerbuisjes en één werd met succes overgebracht naar een draagmoeder. Zo kwam A’int He Special S ter wereld in mei 2019.

Bron Ridehesten