Al 6.000 kaarten voor Friese hengstenkeuring besteld

Vandaag begon de voorverkoop van de kaarten voor de hengstenkeuring in Leeuwarden. In één dag waren al 6.000 plaatsen vergeven, dubbel zoveel als vorig jaar. De KFPS hengstenkeuring is van 9 t/m 11 januari 2020. Met name de presentatie en keuring van de stamboekhengsten op de zaterdag en de Friesian Proms, de showavonden op donderdag, vrijdag en zaterdag, zijn populair bij het grote publiek.

Friese paarden worden in het buitenland ook veel voor shows gebruikt en de vele internationale gasten die elke januari naar Leeuwarden komen, houden ook wel van een beetje show. ‘Show sells’ dat blijkt wel.

Er is waarschijnlijk een extra run op de kaarten door de populariteit van de grote productie ‘De Stormruiter’ vorig jaar én omdat de dagkaarten voor de leden gratis zijn bij bestelling van kaarten voor de Proms. Vooralsnog kunnen overigens alleen leden van het Fries Stamboek kaarten bestellen, met 25% korting. De korting voor leden geldt tot 30 september, vanaf die datum kunnen ook niet-leden hun kaarten inkopen.

De donderdag staat zoals altijd in het teken van de tweede bezichtiging van de daarvoor aangewezen hengsten. De hengsten worden dit jaar als pilot niet meer in de kooi vertoond maar aan de hand.

Vrijdag staan de finale van de Friesian Talent Cup, Horses2fly KFPS Sportcompetitie en verschillende lezingen en clinics over het (Friese) paard op het programma. Zaterdag komen de stamboekhengsten van het KFPS, met als hoogtepunt de aanwijzing van de kampioen. Op elk van de avonden word de show Friesian Proms opgevoerd.

Bron: KPFS / Phryso.com / Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!