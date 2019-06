Alle 8 dressuurhengsten ingeschreven, Van Uytert spekkoper

Het KWPN is vanmiddag 8 veelbelovende dressuurhengsten rijker geworden. Alle deelnemers aan de slotdag van het verrichtingsonderzoek lieten zich goed zien en werden met dikke voldoendes ingeschreven. De twee hoogst scorende hengsten, Livius (84,5) en Ladignac (83,5) hebben Joop van Uytert als mede-eigenaar.

Opvallend was het cijfer voor rijdbaarheid en instelling, dat maar bij één hengst karig uitpakte (Lantanas), maar verder steeds zeer hoog werd gewaardeerd. ‘Verrichtingskampioen’ (het KWPN hanteert deze term niet) Livius (Bordeaux x Vivaldi) kreeg voor dit onderdeel een 9 en de vierjarige Kaiser Weltino (Dante Weltino x Vivaldi) spande de kroon met een 9,5 voor rijdbaarheid.

Veel ‘go’

De hengst van fokker H. Veurink en de eigenaren Rikus en Ilonka Veninga, Matty Marissink en Nars Gottmer pakte inderdaad opmerkelijk goed aan in verzameling en toonde steeds veel ‘go’.

Lantanas (de halfbroer van de Grand Prix-merrie Vitana) had zelfs zoveel energie, dat hij zich wat overliep en nu nog moeilijk te controleren was. Wel een mooie langgelijnde hengst met veel souplesse.

Bordeaux-collectie

De spekkoper van deze hengstenselectie heet Joop van Uytert. Hij had al één van de beste representanten van een sterke Bourdeaux-collectie deels in bezit (topper Livius), sinds kort mag hij zich ook deels eigenaar noemen van reserve-kampioen Ladignac, de door Nathalie Smeets gefokte zoon van Zonik, die met veel kracht en houding bewoog en imponeerde in draf.

Rittige King van het Haarbosch

Zeer rittig was ook King van het Haarbosch, de royaal ontwikkelde, goed gemodelleerde zoon van Spielberg, die met een vlakke lijst van 8-en een totaal van 80 punten scoorde. L. van Aaken fokte deze hengst van de eigenaren Louis en Gabriëlle Röst.

De derde voor Van Uytert

78 punten waren er voor Paul Schockemöhle’s fokproduct Toto’s Design US, in mede-eigendom van Joop van Uytert, die veel natuurlijke houding en lossigheid liet zien, zeer goed galoppeerde, maar in draf nog wat krachtiger moet worden.

Uitslag

Bron: Horses.nl