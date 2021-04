Alle Gelderse hengsten zetten verrichtingsonderzoek voort

Voor de drie Gelderse hengsten Newman (Elton x Upperville), McKenzy JHL (Alexandro P x WV Saron) en Matiz (Eebert x Vitens) was gisteren de tussenbeoordeling van het verrichtingsonderzoek. Met alle drie de hengsten wordt het verrichtingsonderzoek voortgezet​.

“De voltallige hengstenkeuringscommissie heeft de driejarige Newman (Elton uit Beaujamanda ster van Upperville, fokker H.G. Hekkert uit Wijhe), de vierjarige McKenzy JHL (Alexandro P uit Happines elite IBOP PROK van WV Saron, fokker L. Roerdink uit Groenlo) en Matiz (Eebert uit Honey ster PROK van Vitens, fokker G.H. Hofs uit Varsseveld) gisteren beoordeeld. Het was prachtig weer en Newman en McKenzy JHL werden onder het zadel voorgesteld op het buitenterrein. Matiz werd aangespannen op het buitenterrein beoordeeld. De hengsten waren goed trainbaar en liepen over de bult, door het gat en door de water ven,” vertelt Wim Versteeg.

Volgende week weer beoordeling

“Na afloop heeft de hengstenkeuringscommissie gesproken met de eigenaren over de stand van zaken op dit moment. Met alle drie de hengsten wordt het onderzoek voortgezet. De volgende beoordeling vindt volgende week plaats in de Willem-Alexanderhal. De hengsten ontwikkelen zich positief gedurende het verrichtingsonderzoek,” aldus Wim Versteeg. De eindpresentatie op 14 mei zal via de livestream uitgezonden worden.

